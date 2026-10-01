دویست و چهاردهمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان در شهرهای صالحیه، گلستان و نسیم‌شهر با تأکید بر تقویت امید و مقاومت اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع در پاسخ به پرسش‌هایی درباره وظایف مسئولان و مردم در برابر فشار‌های اقتصادی دشمن، بر تقویت انسجام و امید اجتماعی، رسیدگی به اقشار ضعیف، پرهیز از حاشیه‌های سیاسی و اختلاف‌افکنی، اجرای اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید کردند.

مردم همچنین همدلی و کمک به اقشار کم‌برخوردار، صرفه‌جویی، حمایت از کشور، حضور در صحنه و پرهیز از یأس و شایعه‌پراکنی را از مهم‌ترین وظایف خود در شرایط اقتصادی عنوان کردند.