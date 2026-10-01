سرمربی تیم اسکیت رولبال جوانان منصوب شد
رئیس فدراسیون اسکیت در حکمی، سینا صفییاری را به عنوان سرمربی تیم اسکیت رولبال جوانان آقایان منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسین خیرینیا، رئیس فدراسیون اسکیت در حکمی، سینا صفییاری را به عنوان سرمربی تیم اسکیت رولبال جوانان آقایان منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است؛
با سلام
احترامأ نظر به توانمندی، تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان سرمربی تیم اسکیت رولبال جوانان آقایان فدراسیون اسکیت تا پایان مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۶ منصوب میگردید.
امید آن میرود با بهرهمندی از تجارب کارشناسان و متخصصین این حوزه و هماهنگی لازم با فدراسیون اسکیت در انجام امور محوله موفق و در بر افراشتن پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران سربلند و پیروز باشید.