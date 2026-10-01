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ضریب اشغال هتلهای کشور از مرداد ماه به بالای ۸۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اصفهان، با اشاره به تداوم فعالیتهای گردشگری در کشور گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، از مردادماه تاکنون ضریب اشغال تخت هتلها به جز مناطق جنوبی کشور بالای ۸۰ درصد بوده است و این موضوع سندی بر تداوم فعالیت گردشگری در کشور است.
انوشیروان محسنی بندپی افزود: گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ارتقای سلامت روان نیز کارکرد دارد و میتواند در کنار ایجاد اشتغال، زمینه افزایش نشاط اجتماعی را در جامعه فراهم کند.
وی با اشاره به تغییر جایگاه گردشگری در سیاستگذاریهای کشور گفت: در شرایطی که کشور جنگ را تجربه کرده، فعالیت گردشگری متوقف نشده است و همچنان جریان دارد؛ هرچند این جریان ممکن است با فراز و نشیبهایی همراه باشد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به حجم سرمایهگذاریهای در دست اجرا در بخش گردشگری افزود: بیش از ۳۷ طرح با حجم سرمایهگذاری ۱۴۰۰ همت در کشور در حال پیگیری است.
محسنی بندپی با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری اصفهان گفت: این استان و شهر اصفهان از ظرفیتهای گستردهای در حوزه گردشگری فرهنگی، تاریخی، تمدنی، سلامت و اقلیم برخوردار هستند و باید زمینه شکوفایی و بهرهبرداری از این ظرفیتها بیش از گذشته فراهم شود.