

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: نمایش خیابانی «بازی کلمات» کاری از هنرمندان تئاترخراسان جنوبی توانست نظر هیئت انتخاب بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت را جلب کرده و در جمع آثار منتخب مرحله بازبینی قرار گیرد.

رمضانی با اشاره به کیفیت آثار ارسالی به این دوره از جشنواره افزود: هیئت انتخاب بخش «سردار آسمانی» جشنواره شامل محمود فرهنگ، رحمان هوشیاری و ابوالفضل همراه، پس از بررسی و ارزیابی دقیق ۳۱۶ طرح و ایده ارسالی از سراسر کشور، در نهایت ۷۴ اثر را بدون اولویت به عنوان آثار راه‌یافته به مرحله بازبینی معرفی کردند که نام نمایش «بازی کلمات» از خراسان جنوبی در این فهرست به چشم می‌خورد.

وی گفت: بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح درحال برگزاریست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد که حضور هنرمندان استان در این جشنواره ملی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی است.