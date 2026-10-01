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روسها نه تنها زیر بار تحریم هوایی آمریکا علیه ایران نرفتهاند بلکه دو کشور در صدد افزایش تعداد پروازهای برنامهریزی شده بین شهرهای مختلف ایران و روسیه هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ پروازهای ایران و روسیه بصورت منظم و طبق برنامه در حال انجام است و مسافران بین دو کشور همچنان در رفت و آمد هستند.
«کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در انجام پروازها بین دو کشور وجود ندارد، گفت: هماکنون پروازها بین تهران و مسکو، تهران و سنپترزبورگ و دیگر شهرها در حال انجام است.
وی با بیان اینکه روسیه کشور دوست ایران است، افزود: نه تنها شاهد کاهش تعداد پروازها بین دو کشور نیستیم، بلکه امیدواریم تعداد پروازها افزایش پیدا کند.
سفیر ایران گفت: در حال حاضر پروازهای دو شرکت هواپیمایی ایران در ۶ روز هفته برقرار است.
مقامات روسی بارها تاکید کردهاند که تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند.