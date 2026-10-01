برای دویست و چهاردهمین شب پیاپی، میدان ۲۲ بهمن ایلام میزبان مردمی بود که زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر اتحاد و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۲۱۴ شب حضور مردم در میدان ،این شب‌ها میدان ۲۲ بهمن ایلام به میعادگاه شبانه مردمی تبدیل شده است که آمدن را یک وظیفه می‌دانند و ایستادگی را یک افتخار؛ جایی که هر شب، فارغ از گرمای تابستان یا خنکای پاییز، چراغش با حضور مردم روشن می‌ماند.

حضور در این میدان، حالا به یک آیین شبانه تبدیل شده است؛ آیینی که با برافراشتن پرچم، سردادن شعار و اعلام حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب همراه است.

این مراسم در دیگر شهرستان‌های استان نیز برگزار می‌شود و به یکی از جلوه‌های ثابت وحدت و همدلی مردم ایلام تبدیل شده است؛ نمایشی از اقتدار مردمی که هر شب، عهد خود را با انقلاب تجدید می‌کنند.