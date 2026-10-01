منابع یمنی از پیشروی نیرو‌های ارتش و انصارالله در چندین محور استان تعز و تشدید درگیری‌ها در شرق این شهر خبر می‌دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته این منابع، عملیات از روز گذشته آغاز شده و در شهر «التُّربه» در شهرستان «الشَّمایَتَین» در جنوب تعز نیز درگیری‌های شدیدی گزارش شده است.

منابع نزدیک به دولت صنعاء اعلام کرده اند نیروهای وابسته به ریاض در التربه عقب‌نشینی کرده‌اند و این شهرستان در آستانه کنترل ارتش یمن صنعاء قرار دارد.

منابع وابسته به دولت سعودی نیز از شلیک دست‌کم چهار موشک بالستیک به مواضع نیروهای وابسته به ریاض در التربه خبر داده‌اند.