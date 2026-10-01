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مقامهای محلی هرات اعلام کردند آتشسوزی در بخش تانکرهای بنزین و گاز گمرک اسلامقلعه که عصر دیروز چهارشنبه آغاز شده بود، مهار شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ این آتشسوزی تلفات جانی در پی نداشته اما خسارات مالی آن هنوز مشخص نیست.
آتشسوزی حوالی ساعت ۱۸:۲۵ عصر چهارشنبه در محوطه تانکرهای حامل مواد سوختی در گمرک اسلامقلعه، واقع در ۱۲۰ کیلومتری غرب شهر هرات و نزدیک مرز ایران رخ داد. ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی شعلههای عظیم آتش و دود غلیظی را نشان میداد که از فاصله دور نیز قابل مشاهده بود.
سید مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات گفت: نیروهای آتشنشانی با تجهیزات لازم به محل اعزام شدند و تلاش برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر خودروها و تأسیسات گمرکی آغاز شد.
در همین حال، حسین جمشیدی فرماندار تایباد، از اعزام چهار دستگاه خودروی آتشنشانی به همراه نیروهای امداد و نجات به اسلامقلعه خبر داد و گفت: نیروهای آتشنشانی در خواف، فریمان، تربت جام و مشهد برای کمک به اطفای این آتشسوزی در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
بر اساس بررسیهای اولیه، علت این حریق آتشسوزی یک تانکر بوده و بر اساس گزارشها، حدود ۲۰ دستگاه خودروی باری دچار حریق شدهاند. در نهایت، مقام ولایت هرات اعلام کرد آتشسوزی مهار شده و تلفات جانی در پی نداشته است، هرچند خسارات مالی آن هنوز مشخص نیست.
گمرک اسلامقلعه یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری میان افغانستان و ایران است و روزانه شمار زیادی از خودروهای باربری و اموال تجارتی از این مسیر رفتوآمد میکنند.