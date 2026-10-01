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مالزی و قطر با ابراز نگرانی از ادامه درگیریها در غرب آسیا، بر ضرورت پایان دادن فوری به جنگ، تسریع ارسال کمکهای بشردوستانه و تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری صلح در منطقه تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ انور ابراهیم نخستوزیر مالزی در گفتوگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، آخرین تحولات مذاکرات صلح و درگیریهای جاری در غرب آسیا را بررسی کرد.
در این گفتوگو، وضعیت مردم فلسطین در نوار غزه و تلاشها برای کاهش تنشهای مرتبط با ایران از محورهای اصلی رایزنی دو طرف بود.
نخستوزیر مالزی اعلام کرد دو کشور بر این موضوع توافق دارند که جنگ باید پایان یابد و کمکهای بشردوستانه هرچه سریعتر به مردم آسیبدیده برسد.
انور ابراهیم همچنین بر ضرورت تقویت همه تلاشهای صلح برای پایان دادن به رنج مردم در مناطق درگیر تأکید کرد و گفت: مالزی به همکاریهای دیپلماتیک خود با قطر و دیگر شرکای منطقهای برای دستیابی به صلحی پایدار ادامه خواهد داد.
وی افزود: ادامه درگیریها در غرب آسیا نه تنها موجب تشدید بحران انسانی، بلکه تهدیدی برای صلح و امنیت منطقهای و جهانی است و جامعه جهانی باید برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنشها تلاش بیشتری انجام دهد.
مالزی در ماههای اخیر نیز بر ضرورت حلوفصل دیپلماتیک بحرانهای منطقه، حمایت از مردم فلسطین و جلوگیری از گسترش دامنه درگیریها در غرب آسیا تأکید کرده است.