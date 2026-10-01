واکنش عراقچی به اتهامهای بیاساس نخست وزیر انگلیس
وزیر امور خارجه، ادعای نخستوزیر انگلیس درباره نقش ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد رد و تاکید کرد: لندن «مقصر را در جای اشتباهی جستوجو میکند».
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در واکنش به اظهارات نخستوزیر بریتانیا درباره احتمال نقش ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد در فضای مجازی نوشت:
" نخستوزیر بریتانیا میگوید دولت او میتواند تأیید کند که بر این باور است ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نقش داشته است.
من هم میتوانم باور ایران را تأیید کنم؛ همین که افرادی را که بهقول شما تروریست و در خدمت دولتهای خارجی بودهاند، آزاد کردید، خودش همهچیز را روشن میکند.
شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستوجو میکنید."
نخستوزیر بریتانیا پیشتر گفته بود «نشانههای قوی» از نقش ایران در حادثه اطراف پایگاه فیرفورد وجود دارد. پنج مرد بریتانیایی در ارتباط با این پرونده بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدهاند و تحقیقات درباره ماجرا همچنان ادامه دارد.. ایران هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است.