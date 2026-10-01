" نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید دولت او می‌تواند تأیید کند که بر این باور است ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نقش داشته است.

من هم می‌توانم باور ایران را تأیید کنم؛ همین که افرادی را که به‌قول شما تروریست و در خدمت دولت‌های خارجی بوده‌اند، آزاد کردید، خودش همه‌چیز را روشن می‌کند.

شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید."

نخست‌وزیر بریتانیا پیش‌تر گفته بود «نشانه‌های قوی» از نقش ایران در حادثه اطراف پایگاه فیرفورد وجود دارد. پنج مرد بریتانیایی در ارتباط با این پرونده بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و تحقیقات درباره ماجرا همچنان ادامه دارد.. ایران هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است.