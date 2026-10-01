الیاس پرهیزگاری که در رقابت‌های وزن ۸۱- کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافته بود، در این مرحله برابر «لی جون هوان» از کره جنوبی قرار گرفت و با وجود ارایه مبارزه‌ای نزدیک باخت و به مدال نرسید.

پرهیزگار ابتدا «البایکوف» جودوکار روسی الاصل امارات را با ضربه فنی از پیش رو برداشت و سپس به «ابوبکر شروف» از تاجیکستان با امتیاز باخت. وی در گروه شانس مجدد شینه بایار «مغولستانی را از پیش رو برداشت و به دیدار رده بندی رفت.

در مسابقات امروز سمیرا خاک خواه با شکست برابر جودوکاری از چین حذف شد. روز گذشته هم مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.