ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود بانوی تکواندوکار ایران
در آغاز مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی و در بخش پومسه، یاسمن لیوچی با امتیاز ۸.۲۵۰۰ به دور بعد راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای تکواندو بازیهای آسیایی آیچی ناگویا با برگزاری مسابقات پومسه در سالن تویوهاشی بر روی سه شیاپچانگ آغاز شد.
در بخش رقابتهای پومسه انفرادی بانوان نمایندگان ۱۶ کشور حضور دارند.
در این بخش یاسمن لیموچی در مجموع اجرای دو فرم به امتیاز ۸.۲۵۰۰ دست یافت تا به عنوان نفر دوم گروه خود به دور بعد راه یابد.
رقابتهای پومسه در دو گروه برگزار و از هرگروه چهار نفر اول به دور دوم صعود میکنند.