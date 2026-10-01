در ادامه مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی به مصاف اسلام اولویف از قزاقستان رفت که این دیدار با نتیجه ۵ بر یک و با ضربه فنی به سود نماینده کشتی فرنگی ایران به پایان رسید و بالی موفق به کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا شد.

مهدی بالی در دور نخست با نتیجه ۷ بر صفر ابراهیم محمد از عربستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. بالی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد.

پرونده کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز بسته شد. علیرضا عبدولی و امین میرزازاده دو طلای ایران را به دست آوردند و آخرین نماینده ایران نیز با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد. غلامرضا فرخی، محمدجواد رضایی و سجاد عباسپور نیز از رسیدن به مدال بازماندند.