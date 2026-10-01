مهدی بالی نماینده کشتی فرنگی ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم با شکست حریف قزاقستانی خود در مرحله ردهبندی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موفق به کسب مدال برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم در مرحله ردهبندی به مصاف اسلام اولویف از قزاقستان رفت که این دیدار با نتیجه ۵ بر یک و با ضربه فنی به سود نماینده کشتی فرنگی ایران به پایان رسید و بالی موفق به کسب مدال برنز بازیهای آسیایی ناگویا شد.
مهدی بالی در دور نخست با نتیجه ۷ بر صفر ابراهیم محمد از عربستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. بالی در مرحله نیمهنهایی با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد.
پرونده کشتی فرنگی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز بسته شد. علیرضا عبدولی و امین میرزازاده دو طلای ایران را به دست آوردند و آخرین نماینده ایران نیز با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد. غلامرضا فرخی، محمدجواد رضایی و سجاد عباسپور نیز از رسیدن به مدال بازماندند.