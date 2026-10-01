در دوازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهدی بالی نماینده کشتی فرنگی ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریف ژاپنی خود رفت که این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ به سود حریف ژاپنی به پایان رسید و راهی رده‌بندی شد.

بالی در دور نخست به مصاف ابراهیم محمد از عربستان رفت و ۷-۰ به برتری دست یافت. او در مرحله یک چهارم نهایی با اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک مبارزه کرد و با اجرای چند فیتوی تماشایی ۱۰-۰ و قاطعانه به برتری رسید.