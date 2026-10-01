ناگویا ۲۰۲۶؛ حذف بانوی جودوکار ایران
ملی پوش تیم جودو ایران با شکست برابر حریفی از چین از صعود به مرحله بعد بازیهای آسیایی ناگویا بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن سمیر خاک خواه ملی پوش ایران به مصاف «تائو یونگ» از چین ر فت.
در این مبارزه که خاک خواه امیدوار بود با پیروزی راهی مرحله بعد شود در یک لحظه غافلگیر شد و حریف چینی توانست با ایپون وی را شکست دهد و دومین ملی پوش جودو بانوان ایران هم از دور مسابقات کنار برود.
پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.
هدایت تیم ملی مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان را هم معصومه جعفری برعهده دارد.
ایوب رستمی مربی تیم ملی هم به عنوان سرپرست این دو تیم را همراهی میکند.