ملی پوش تیم جودو ایران با شکست برابر حریفی از چین از صعود به مرحله بعد بازیهای آسیایی ناگویا بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن سمیر خاک خواه ملی پوش ایران به مصاف «تائو یونگ» از چین ر فت.

در این مبارزه که خاک خواه امیدوار بود با پیروزی راهی مرحله بعد شود در یک لحظه غافلگیر شد و حریف چینی توانست با ایپون وی را شکست دهد و دومین ملی پوش جودو بانوان ایران هم از دور مسابقات کنار برود.

پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.

هدایت تیم ملی مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان را هم معصومه جعفری برعهده دارد.

ایوب رستمی مربی تیم ملی هم به عنوان سرپرست این دو تیم را همراهی می‌کند.