به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «عملیات هادال» به کارگردانی «دانته لام»، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی شوان هوانگ، یوش یو و عادل علی خواهیم دید: در آینده‌ای نزدیک، یک سکوی دریایی چین پس از کشف یک وسیله نظامی ناشناس در اعماق آب، هدف حمله گروهی از مزدوران قرار می‌گیرد. نیروی دریایی چین، تیم ویژه جیائولونگ را برای مقابله با مهاجمان اعزام می‌کند و در جریان عملیات مشخص می‌شود تهدید بسیار بزرگ‌تر از یک حمله ساده است. اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد یک زیردریایی فوق‌پیشرفته دشمن در حال آماده‌سازی عملیاتی محرمانه علیه شهر‌های ساحلی جنوب‌شرقی چین است. چین زیردریایی پیشرفته لونگ جینگ را به همراه نیرو‌های جیائولونگ برای پیدا کردن و متوقف کردن آن اعزام می‌کند. دو طرف در اعماق دریا وارد نبردی سنگین با اژدرها، کمین‌ها و عملیات نیرو‌های ویژه می‌شوند و تعقیب دشمن آنها را تا منطقه‌ای خطرناک و مملو از آتشفشان‌های زیرآبی می‌کشاند که ...

فیلم سینمایی «استریلتسوف» به کارگردانی «ایلیا اوچیتل»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی الکساندر پتروف، استاسیا میلوسلاوسکایا و الکساندر یاتسنکو خواهیم دید: ادوارد استرلتسوف در بیست سالگی به دلیل استعدادی که در فوتبال دارد توسط یکی از مربی‌های سرشناس فوتبال شوروی به دنیای حرفه‌ای فوتبال وارد می‌شود. او در ابتدا با یک تیم درجه چند شروع می‌کند، اما چیزی نمی‌گذرد که وارد تیم ملی می‌شود. اما او پسری خوشگذران و سرخوش است و لذا توسط اعضای حزب کمونیست تصمیم گرفته می‌شود که ...

فیلم سینمایی جدید «ب مثل باز» به کارگردانی «فیلیپا لوثورپ»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

فیلم با بازی کلیر فوی، دنیز گاف و برندن گلیسون؛ داستان واقعی هلن مک‌دانلد، زن ۳۷ ساله‌ای را روایت می‌کند که پس از مرگ ناگهانی پدرش دچار فروپاشی عاطفی می‌شود. هلن برای فرار از سوگ، به علاقه قدیمی‌اش یعنی پرورش باز پناه می‌برد. خیلی زود از کار، دوستان و خانواده فاصله می‌گیرد. به دانشگاه نمی‌رود، دانشجویانش را رها می‌کند، در آپارتمانی به‌هم‌ریخته زندگی می‌کند و فقط با باز وقت می‌گذراند. هلن می‌پندارد با تمرکز کامل بر مِیبل (نام باز) می‌تواند از رنج خود فرار کند، اما هرچه بیشتر به پرنده وابسته می‌شود، بیشتر به ورطه افسردگی فرو می‌رود. با نزدیک شدن مراسم یادبود پدرش، هلن که متن سخنرانی‌اش را هم ننوشته، در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد. اما با مرور عکس‌ها و خاطرات، حقیقتی تازه درباره پدر کشف می‌کند: برخلاف تصورش، پدر هیچ‌گاه انسان بی‌تفاوتی نبود، او همیشه از طریق عکاسی می‌کوشید به زندگی، طبیعت و خانواده نزدیک‌تر شود و به آنها عمق ببخشد. این مسیر تازه او را تکان می‌دهد. هلن درمی‌یابد که فرو رفتن در تنهایی و گریز از جهان، بی‌احترامی به یاد پدر است. پس نخستین گام را برمی‌دارد: او بدون پرنده‌اش در مراسم حاضر می‌شود، سخنرانی‌اش را می‌خواند و ...

پویانمایی سینمایی جدید «کهکشان شگفت انگیز» به کارگردانی «دیوید موچی فاست»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: جت و دوستاش، شاون، سیدنی و میندی، به یک کمپ فضایی می‌روند تا مهارت‌هاشون رو امتحان کنند. اما وسط راه، سان‌اسپات حیوان خانگی جت یک واکنش آلرژیکی عجیب پیدا می‌کند و خیلی خیلی کوچیک می‌شود. حالا تیم باید از کمپ بیرون بروند و داروی دِش‌رینکولوم را پیدا کنند، بدون این که میچل پسر زمینی که مدت‌هاست به آنها مشکوک است از ماجرا بو ببرد و بفهمد که آنها چه کاری انجام می‌دهند، اما ...

فیلم سینمایی «دار و دسته پیرزن ها» به کارگردانی «کنگ هیو جین»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی نا موون هی، کیم سو می‌و کیم هیو اوک؛ درباره سه پیرزن است که همسران خود را مدتی است از دست داده‌اند، با جمع آوری پول و مجموع سرمایه‌شان، قصد دارند به مسافرتی تفریحی، سیاحتی به سواحل اقیانوس بروند. آنها برای ثبت نام در تور مراجعه می‌نمایند؛ ولی قبل از این که پول را به حساب بانک واریز نمایند، چند دزد با دستبرد به بانک، پول هایشان را می‌ربایند و ...

فیلم سینمایی «تحت حمایت» به کارگردانی «مارتین کمپل»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی مایکل کیتون، ساموئل ال. جکسون و مگی کیو؛ درباره مودی یک قاتل حرفه‌ای است که در یک ماموریت در ویتنام دختری به نام آنی را که والدینش را کشته است با خود به لندن برده و او را تحت آموزش قرار می‌دهد و از وی یک قاتل حرفه‌ای می‌سازد. مودی به طرز مشکوکی در خانه اش به قتل می‌رسد و آنی به دنبال یافتن ردی از قاتل که حدس می‌زند ادوارد هایز هدف آخرشان باشد به ویتنام برمی گردد. آنی توسط شخصی به نام دوکت دستگیر و زندانی می‌شود ولی موفق می‌شود که فرار کند ولی دوباره مورد حمله افراد دوکت قرار می‌گیرد و این بار آنی دوکت را می‌کشد. آنی توسط افراد ادوارد هایز مورد حمله قرار می‌گیرد و توسط مودی نجات می‌یابد و متوجه می‌شود که مودی نمرده است. مودی و آنی به صورت ناشناس در یک مهمانی سوری خیریه که توسط ادوارد هابز برگزار شده شرکت می‌نمایند و آنی سعی می‌کند که ادوارد را بکشد، مودی به اتاق مخفی ادوارد می‌رود و ...

فیلم سینمایی «پرواز را به خاطر بسپار» به کارگردانی «حمید رخشانی»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی خسرو شکیبایی، پردیس افکاری، فتحعلی اویسی، ژاله علو، رضا رخشانی، مینا لاکانی، آنیک شفرازیان و نرسی گرگیا خواهیم دید: خاطره، دختر پانزده ساله در روز تولدش ناپدید می‌شود و جشن تولد او به مجلس ماتم تبدیل می‌شود و ...

شبکه نمایش فیلم سینمایی جدید «در میان گرگ ها» به کارگردانی «مارک اوکانر»، را هم ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌کند.

این فیلم با بازی لوک مک کیولان، آیدان گیلن، دانیل فی، مانکو اوکانر و جید جردن؛ درباره دنی مرد جوان بی‌خانمانی است که به دلیل اشتباهی در گذشته، خانواده اش از هم پاشیده، اما همچنان تلاش دارد روابط خوبی با پسرش، تدی داشته باشد. او از یک نوجوان بی خانمان با نام ویل حمایت می‌کند که تحت تعقیب یک دار و دسته مواد مخدر است. دنی در حمایت از ویل، پاول سردسته این گروه را به قتل می‌رساند و ...

پویانمایی سینمایی «افسانه ایلیا» به کارگردانی «ولادیمیر تاراپچین»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

داستان این پویانمایی درباره ایلیا پهلوانی بزرگ است که در سرزمینی زندگی می‌کند. دزدی به نام کیف وارد این سرزمین می‌شود و با قدرت سوت خود همه چیز را نابود می‌کند. اما نمی‌تواند حریف ایلیا بشود. ایلیا پهلوان بزرگ او را دستگیر می‌کند. اما وقتی می‌خواهد او را به دست شاه بسپارد او فرار می‌کند. شاه مغرور و حریص ایلیا را از قصر اخراج می‌کند و اسب ایلیا را هم از او می‌گیرد. ایلیا تصمیم می‌گیرد که دیگر هرگز به او کمکی نکند. بعد از آن راهزن سوت زن خزانه را خالی می‌کند و او هم فرار می‌کند. اما پادشاه متوجه می‌شود که او علاوه بر خالی کردن خزانه اسب ایلیا را هم دزدیده است و ...

فیلم سینمایی «زنگ آخر» به کارگردانی «زنده یاد شهرام عبدلی»، ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: پسری نوجوان در جستجوی مادربزرگ خود که قبلا بازیگری معروف بوده است همیشه از مادرش که پزشک بیمارستان است پرس و جو می‌کند. پدرش نیز که مدیر عامل یک کارخانه اب معدنی در شهرستان است همیشه دور از خانه است. این پسر با دنبال کردن تلفن‌ها و نامه‌ها متوجه می‌شود مادربزرگش در یک خانه سالمندان بستری است و ...

زنده یاد شهرام عبدلی، نیلوفر شهیدی، حسن اسدی، سامان گوران و مینا جعفرزاده در فیلم تلویزیونی «زنگ آخر» بازی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «پرندگان خشمگین» به کارگردانی «کلی کایتیس و فرگال ریلی»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر (۴ k) پخش می شود.

در این پویانمایی خواهید دید: قرمز، چاک و بمب سه پرنده‌ای هستند که برای نجات پرندگان از دست سبزالو‌ها به کوهستان می‌روند تا پهلوان عقاب را پیدا کنند. در جزیرۀ پرندگان همه شاد و خوشحال هستند و در کنار هم با آرامش زندگی می‌کنند. اما قرمز از وضعیت خودش راضی نیست و همیشه خشمگین است. او که از کودکی تنها بوده و همیشه توسط دیگر پرنده‌ها مسخره می‌شد، هر روز بیشتر از قبل عصبانی می‌شود. تا اینکه پرنده‌ها تصمیم می‌گیرند او را به گروهی بفرستند که دست از رفتار خشنش بردارد. قرمز، در این گروه دو دوست پیدا می‌کند. چاک و بمب هر دو به دلیلی شبیه به او وارد این گروه شده‌اند. در حالی که قرمز تمام تلاشش را می‌کند تا از گروه اخراج شود، سبزالو‌ها که خوک‌های سبز رنگی هستند به ...