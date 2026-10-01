در دوازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در مرحله رده‌بندی مسابقات کشتی فرنگی سجاد عباسپور در وزن ۶۰ کیلوگرم به مصاف سوزوکی از ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۷ بر ۴ به سود نماینده ژاپن به پایان رسید. به این ترتیب عباسپور از کسب مدال برنز بازماند. او در رده بندی نهایی در جایگاه پنجم ایستاد.

وی در دور نخست به با نتیجه ۵ بر ۳ هونگ تان از چین را شکست داد. عباسپور در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد سومیت از هند گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. عباسپور در این مرحله مقابل علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان با نتیجه ۸ بر ۴ شکست خورد.

روز گذشته امین میرزازاده نماینده کشتی فرنگی ایران در سنگین وزن موفق به کسب مدال طلا شده بود. غلامرضا فرخی و محمد جواد رضایی دیگر فرنگی‌کاران ایران بودند که در همان دور نخست از دور رقابت‌ها کنار رفتند.