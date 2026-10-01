در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی فرنگی وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباسپور با نتیجه ۸ بر ۴ مقابل علیشیر گانیف از ازبکستان و دارنده مدال نقره جهان شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.

عباسپور در دور نخست مسابقات وزن ۶۰ کیلوگرم به مصاف هونگ تان از چین رفت و موفق شد با پیروزی ۵ بر ۳ راهی یک چهارم نهایی شود. او در این مرحله با سومیت از هند روبه‌رو شد و با برتری یک - یک موفق به صعود به نیمه نهایی شد.

فرنگی کار وزن ۶۰ کیلوگرم ایران عصر امروز برای کسب مدال برنز روی تشک می‌رود.