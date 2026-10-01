معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از دفع حمله مسلحانه به ایست و بازرسی ورودی شهر راسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از دفع حمله مسلحانه به ایست و بازرسی ورودی شهر راسک خبر داد و گفت: این اقدام با واکنش قاطع نیرو‌های مستقر خنثی شده است.

همچنین مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی این حمله بزدلانه و مسلحانه به یکی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی که ساعتی قبل، در شهر راسک رخ داد، گروهبان یکم علیرضا سنچولی از مأموران انتظامی، به شهادت رسید.

تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت ادامه دارد.