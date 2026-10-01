دبیرکل سازمان نیروهای مردمی استان البرز گفت: اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جان فدایان در کرج، مرحله جدیدی از حضور و نقش‌آفرینی مردم است که می تواند زمینه‌ساز تقویت مشارکت مردمی، افزایش همبستگی اجتماعی و انسجام بیشتر در کشور شود.

اجتماع جان فدایان ،جلوه ای از حضور و نقش‌آفرینی مردم

اجتماع جان فدایان ،جلوه ای از حضور و نقش‌آفرینی مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین مومنی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» گفت: بسیاری از افرادی که برای حضور در نهضت جان فدا اعلام آمادگی کرده‌اند، منتظر هستند بدانند چه نقشی برای آنها تعریف می‌شود و چگونه می‌توانند از ظرفیت خود استفاده کنند.

وی افزود: بخشی از نقش‌آفرینی مردم می‌تواند در حوزه‌های رزمی و عملیاتی باشد، اما عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و امدادی نیز میدان‌های مهمی برای فعالیت مردم هستند.

دبیرکل سازمان نیروهای مردمی استان البرز افزود: تبیین اهداف دشمن برای مردم ضروری است، اما تبیین باید در کنار عمل قرار گیرد و مردم باید امکان حضور و اثرگذاری واقعی در جامعه را داشته باشند.

حجت الاسلام مومنی ادامه داد: برای حفظ روحیه انقلابی نمی‌توان تنها به شعار و هیجان تکیه کرد، بلکه باید میدان‌هایی برای فعالیت مردم ایجاد شود تا هر فرد بتواند نقش خود را پیدا کند و نتیجه حضور خود را ببیند.

وی درباره اجتماع روز جمعه جان فدایان در البرز گفت: این برنامه از ساعت ۱۴ حدفاصل میدان سپاه تا میدان جمهوری برگزار می‌شود و برای برگزاری باشکوه حضور عمومی مردم، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و غرفه‌های مختلف پیش‌بینی شده است تا افرادی که در قالب گردان‌ها حضور ندارند، نیز بتوانند در این اجتماع شرکت کنند.

دبیرکل سازمان نیروهای مردمی استان البرز گفت: تجربه دفاع مقدس می‌تواند الگوی مهمی برای سازماندهی نیروهای مردمی باشد، اما شرایط اجتماعی و فرهنگی نسل‌های جدید با دهه‌های گذشته تفاوت کرده و باید این تفاوت‌ها در برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.

مومنی با دعوت از مردم استان البرز برای حضور در اجتماع جان فدایان گفت: مردم می‌توانند برای اعلام حضور و ثبت آمادگی خود، عدد ۱۱۰ را به سامانه ۵۰۰۰۲۷ ارسال کنند.