به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۲۵ فقره پروانه بهره‌برداری با ظرفیت ۲۸۱ هزار تن خبر داد و گفت: این واحد‌ها با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۶۳ نفر به مرحله تولید رسیدند.

سید یعقوب هاشمی اظهار کرد: پروانه‌های بهره‌برداری شامل صدور، تمدید و اصلاح، در راستای اشتغال‌زایی و توسعه صنایع تبدیلی، در شهرستان‌های شوشتر، شوش، آبادان، شادگان، اهواز، حمیدیه، دزفول و اندیمشک صادر شد و به مرحله تولید رسید.

‌وی زمینه‌های فعالیت این واحد‌ها را شامل بسته‌بندی خرما، بسته‌بندی سبزی و صیفی، احداث سیلوی گندم و تولید خوراک دام و آبزیان برشمرد و تصریح کرد: نهایی شدن این طرح‌ها برای ۵۶۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی علاوه بر کاهش ضایعات محصولات، نقش کلیدی در ارتقای امنیت غذایی و افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزان استان دارد.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.