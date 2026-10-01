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پروانههای بهرهبرداری صنایع تبدیلی آبادان در راستای اشتغالزایی صادر شد و این صنایع به مرحله تولید رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۲۵ فقره پروانه بهرهبرداری با ظرفیت ۲۸۱ هزار تن خبر داد و گفت: این واحدها با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۶۳ نفر به مرحله تولید رسیدند.
سید یعقوب هاشمی اظهار کرد: پروانههای بهرهبرداری شامل صدور، تمدید و اصلاح، در راستای اشتغالزایی و توسعه صنایع تبدیلی، در شهرستانهای شوشتر، شوش، آبادان، شادگان، اهواز، حمیدیه، دزفول و اندیمشک صادر شد و به مرحله تولید رسید.
وی زمینههای فعالیت این واحدها را شامل بستهبندی خرما، بستهبندی سبزی و صیفی، احداث سیلوی گندم و تولید خوراک دام و آبزیان برشمرد و تصریح کرد: نهایی شدن این طرحها برای ۵۶۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی علاوه بر کاهش ضایعات محصولات، نقش کلیدی در ارتقای امنیت غذایی و افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزان استان دارد.
خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.