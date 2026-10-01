به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، محمودعلی شعبانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت: نیروهای مردمی در آن دوران با سازماندهی مناسب توانستند در کنار نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند.

وی افزود: تجربه آن دوران نشان داد که نیروهای مردمی، در صورت آموزش و سازماندهی، می‌توانند ظرفیت قابل توجهی برای حضور در عرصه‌های مختلف ایجاد کنند و در این استان روند سازماندهی نیروهای مردمی در نهضت جان فدا دنبال شده و تاکنون سه تیپ در این مجموعه شکل گرفته است.

دبیر جمعیت رزمندگان استان البرز با اشاره به لزوم پیگیری مطالبات مردم گفت: مسائل اجتماعی، اقتصادی، اشتغال، امنیت و موضوعات سیاسی از جمله مطالباتی است که مردم در جامعه مطرح می‌کنند و برای حفظ حضور و پویایی مردم، مسئولان باید به این مطالبات توجه کنند و ارتباط خود را با مردم حفظ کنند.

شعبانی با اشاره به اهمیت تبیین برای مردم در برنامه زنده نگاه مردم گفت: اگر اهداف و اقدامات دشمن برای مردم به شکل درست تبیین شود، مردم بهتر می‌توانند شرایط را بشناسند و نسبت به مسائل پیرامون خود واکنش نشان دهند.