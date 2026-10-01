به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به روند شتابان سالمندی جمعیت کشور گفت: بیش از ۷۰ هزار سالمند در خوزستان تحت پوشش بهزیستی هستند که بیش از ۲۰ هزار نفر از آنها ماهانه مستمری دریافت می‌کنند.

مهران کریمیان اظهار کرد: جمعیت ایران با شیب قابل توجهی به سمت سالمندی پیش می‌رود و در حال حاضر بیش از ۱۳ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۳ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفاه، سلامت و زندگی فعال سالمندان را از هم‌اکنون دوچندان می‌کند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: دبیرخانه شورای سالمندان کشور در سازمان بهزیستی مستقر است و دستگاه‌ها و ادارات مختلف در این شورا عضویت دارند. در استان‌ها نیز دبیرخانه شورای سالمندان در بهزیستی مستقر بوده و ریاست این شورا بر عهده استاندار است که جلسات آن به صورت فصلی برگزار می‌شود.

کریمیان پرداخت مستمری، تامین وسایل توانبخشی و ارائه خدمات در مراکز نگهداری و مراکز سالمندان را از جمله خدمات بهزیستی به این قشر عنوان کرد و افزود: یکی از برنامه‌های مهم بهزیستی، حمایت از اشتغال سالمندان و رفع مشکلات اقتصادی آنها است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان کرد: در سال گذشته برای زنان و مردان سالمند تحت پوشش، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های آماده‌سازی شغلی اجرا شد. همچنین برای ۲۶۰ سالمند در استان تسهیلات اشتغال پرداخت و زمینه اشتغال آنها فراهم شد.

کریمیان با اشاره به رویکرد جدید بهزیستی برای عبور از سالمندی مخاطره‌آمیز به سمت سالمندی فعال و پویا گفت: طرح «سلام» یا سلامت اجتماعی محله‌محور در ۱۹۱ محله از استان خوزستان اجرا می‌شود که در این محلات، کانون‌هایی از جمله مراکز مثبت زندگی، مساجد، حسینیه‌ها و مدارس برای اجرای برنامه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح «پاتوق‌های سالمندی» یا «مراکز مهر و گفت‌و‌گو» ایجاد شده تا سالمندان محلات در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و ضمن گفت‌و‌گو و افزایش نشاط اجتماعی، از آموزش‌های مرتبط با سبک زندگی سالمندی، بهداشت روان و تغذیه سالم بهره‌مند شوند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به ضرورت مقابله با پدیده سالمندی تنها اظهار کرد: برخی سالمندان به دلیل مهاجرت فرزندان یا شرایط خانوادگی تنها زندگی می‌کنند و پاتوق‌های سالمندی می‌تواند زمینه حضور آنها در اجتماع، افزایش نشاط و تقویت ارتباطات اجتماعی را فراهم کند.

کریمیان افزود: استقبال سالمندان از این طرح‌ها قابل توجه بوده و بسیاری از آنها خواستار افزایش تعداد مراکز و روز‌های برگزاری برنامه‌ها هستند. حتی برخی سالمندان خواستار همکاری به عنوان تسهیلگر برای ارائه آموزش و خدمات به سالمندان محله خود شده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت خود سالمندان در برنامه‌های اجتماعی است.

وی همچنین از پیوستن اهواز به شبکه شهر‌های دوستدار سالمند کشور خبر داد و گفت: اهواز به عنوان شانزدهمین شهر کشور به جرگه شهر‌های دوستدار سالمند پیوسته و دبیرخانه شهر دوستدار سالمند نیز در شهرداری اهواز راه‌اندازی شده است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: شهر دوستدار سالمند باید در هشت مولفه، زیرساخت‌های مناسب برای حضور و تردد سالمندان را داشته باشد و دستگاه‌های مختلف به ویژه شهرداری باید برای مناسب‌سازی محیط شهری و افزایش دسترس‌پذیری فضا‌های شهری همکاری کنند تا سالمندان بتوانند با استقلال بیشتری امور روزمره خود را انجام دهند.

کریمیان با اشاره به فعالیت شورای سالمندان خوزستان اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته ۲ نشست شورای سالمندان استان با حضور استاندار برگزار شده و در یکی از این نشست‌ها رییس سازمان بهزیستی کشور نیز حضور داشت.

وی تاکید کرد: موضوع سالمندی تنها مربوط به دوران سالمندی نیست و برنامه‌ریزی برای این دوره در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده همه خانواده‌هاست لذا مسئولان، مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات باید برای فراهم کردن زمینه سالمندی فعال، پویا و با نشاط مشارکت کنند.

کریمیان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، زمینه ارتقای رفاه، سلامت و نشاط سالمندان خوزستان بیش از پیش فراهم شود.

بر اساس این گزارش استان خوزستان با بیش از پنج میلیون نفر یکی از استان‌های پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.