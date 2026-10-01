رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد گفت: شرایط اقتصادی کشور عادی نیست، اما اصناف در کنار مردم ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهرداد الهی شامگاه چهارشنبه در دویست‌وچهاردهمین تجمع مردم یاسوج با اشاره به سخنان سردار صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، گفت: امروز دشمن پس از شکست در جنگ تحمیلی و جنگ دیپلماسی، به دنبال ایجاد فشار اقتصادی و برهم زدن آرامش جامعه از مسیر فشار بر معیشت مردم است.

وی افزود: بازار و بازاریان امروز در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند و خود را مکلف و متعهد می‌دانیم وظایفمان را به بهترین شکل انجام داده و در کنار مردم و نظام جمهوری اسلامی باشیم.

بازار از گرانی منفعتی نمی‌برد

رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد با بیان اینکه بازار عامل گرانی نیست، تصریح کرد: بازار از گرانی منفعتی کسب نمی‌کند و نخستین گروهی که از افزایش قیمت‌ها متضرر می‌شود، خود بازاریان هستند.

الهی ادامه داد: رکود ناشی از گرانی، افزایش هزینه‌ها، کاهش سرمایه در گردش واحد‌های صنفی و کاهش قدرت خرید مردم، فشار مستقیمی بر بازار وارد می‌کند و هیچ واحد صنفی از گران‌شدن کالا‌ها و کاهش مشتریان خود منفعت نمی‌برد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز با شرایط عادی اقتصادی مواجه نیستیم و فشار‌های مختلفی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود؛ بنابراین نباید همه مشکلات اقتصادی را متوجه بازار و اصناف دانست.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد خاطرنشان کرد: هر بازاری در یک زنجیره صنفی فروشنده و در هزاران زنجیره دیگر خریدار است؛ بنابراین گرانی و گران‌فروشی در نهایت به خود بازار نیز آسیب می‌زند.

اصناف باید بیش از گذشته ایثار کنند

الهی با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف با مردم افزود: با وجود تمام مشکلات، انتظار ما از همکارانمان در بازار این است که بیش از گذشته احساس مسئولیت و ایثار داشته باشند و بدانند هر کدام از بازاریان امروز یک سرباز در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند.

وی تأکید کرد: گرانی موضوعی فراگیر در سراسر کشور است و همه مردم و اصناف از تبعات آن رنج می‌برند، اما ما به عنوان خادمان بازار و مردم، برخورد با تخلفات را وظیفه خود می‌دانیم.

رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد گفت: با جدیت با متخلفان بازار برخورد خواهیم کرد و مقابله با تخلفات صنفی در دستور کار اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، واحد‌های بازرسی و دستگاه‌های متولی قرار دارد.

اجازه نمی‌دهیم کمبود کالا به مردم فشار وارد کند

الهی با اشاره به دشواری ادامه فعالیت برای برخی واحد‌های صنفی اظهار کرد: همان‌طور که خرید کالا برای مردم دشوار شده، ادامه فعالیت صنفی نیز برای بسیاری از واحد‌های صنفی سخت است، اما همه ما باید شرایط یکدیگر را درک کنیم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم اجازه ندهیم کمبود کالا به مردم فشار وارد کند و در عین حال با پدیده گران‌فروشی با جدیت و قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد با قدردانی از کسبه خیابان جمهوری یاسوج گفت: کسبه این خیابان در جریان برگزاری برخی برنامه‌ها و تجمعات، با وجود تعطیلی واحد‌های صنفی و تحمل خسارت، همراهی کردند و لازم است به صورت ویژه از آنان تشکر و قدردانی کنم.

مطالبات صنفی از مسیر قانونی پیگیری شود

الهی با تأکید بر ضرورت پیگیری قانونی مطالبات اصناف گفت: اتاق اصناف وظیفه خود می‌داند مشکلات و مسائل بازار را مطالبه و به مسئولان استانی منتقل کند تا مسئولان نیز وظایف خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر فعالان بازار و واحد‌های صنفی مطالبه‌ای دارند، باید از مسیر‌های قانونی اقدام کنند و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیز از هیچ روشی خارج از چارچوب‌های قانونی حمایت نخواهند کرد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد با قدردانی از بازاریان و مردم حاضر در این تجمع، ابراز امیدواری کرد: اصناف با سعه‌صدر، مسئولیت‌پذیری و ایثار، در کنار مردم بایستند تا کشور از این برهه تاریخی عبور کند.