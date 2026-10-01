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عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: مناطق محروم و هدف قرارگاه اجتماعی، اولویت اجرای طرحهای عمرانی شهرداری است و منطقه ۶ کرج هم با ۵۰ طرح، بیشترین طرحهای عمرانی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، علیرضا رحیمی در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با اشاره به سیاست شورای ششم برای توجه بیشتر به محلات کمبرخوردار افزود: در این دوره تلاش شده است اعتبارات و پروژههای عمرانی به گونهای توزیع شود که محلات کمتر برخوردار نیز سهم بیشتری از خدمات شهری داشته باشند و بودجه عمرانی منطقه ۶ کرج در سال گذشته 3 هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ ردیف پروژه عمرانی برای منطقه ۶ پیشبینی شده است، اظهار کرد: بخشی از این پروژهها در محلات کمبرخوردار تعریف شده تا خدمات شهری متناسب با نیازهای هر محله توسعه پیدا کند و در مناطقی مانند حیدرآباد و حصارک بالا، به دلیل نوع بافت و شکلگیری محلات در دهههای گذشته، سرانه برخی خدمات شهری پایینتر از سطح مطلوب است و برای جبران این فاصله باید پروژهها به صورت محلهمحور دنبال شوند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج از ادامه بلوار باغستان به سمت جاده آتشگاه به عنوان یکی از پروژههای مهم منطقه ۶ کرج نام برد و افزود: اجرای این طرح میتواند ضمن کاهش گرههای ترافیکی، یکی از شریان های اصلی شمالی ـ جنوبی منطقه را از وضعیت بنبست خارج کند.
وی اتصال شاهینویلا و باغستان به بزرگراه شمالی را از دیگر پروژههای شاخص منطقه دانست و گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی و ۳ هزار میلیارد ریال نیز برای تملکات مورد نیاز پیشبینی شده است.
رحیمی با اشاره به رویکرد شورای شهر در حمایت از محلات کمبرخوردار گفت: هدف این است که با اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی، فاصله میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار کاهش پیدا کند و کیفیت زندگی شهروندان در همه محلات بهبود یابد.