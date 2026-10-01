پخش زنده
امروز: -
با انسداد 159 حلقه چاه غیر مجاز در نظرآباد از برداشت بیش از 2 میلیون متر مکعب آب جلوگیری شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز ، مدیر منابع آب شهرستان نظرآباد گفت: با انسداد 159حلقه چاه از ابتدای سال تا کنون ، از برداشت غیرمجاز بیش از ۲ میلیون و ۳۰ هزار مترمکعب آب جلوگیری و این میزان آب در سفرههای زیرزمینی شهرستان ذخیره شد.
غلامرضا احمدی بر ضرورت مدیریت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز تأکید کرد و افزود: در این مدت ۴۵ مورد اضافهبرداشت از چاههای مجاز نیز شناسایی و ۵۱ حلقه چاه پلمب شده است.
مدیر منابع آب شهرستان نظرآباد همچنین از توقیف ۱۷ دستگاه حفاری غیرمجاز در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: پایش میدانی، شناسایی تخلفات و برخورد قانونی با متخلفان با هدف حفاظت از منابع آب زیرزمینی و صیانت از حقوق عمومی ادامه دارد.