رئیس انجمن کونگ‌فو توآ سنتی استان از برگزاری مسابقات انتخابی این رشته ورزشی در شهر یاسوج خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

قاسم صفدری، گفت: مسابقات استانی انجمن کونگ‌فو توآ سنتی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در حال برگزاری است.

صفدری با بیان اینکه این رقابت‌ها به منظور شناسایی استعداد‌های برتر و تکمیل تیم منتخب استان برگزار می‌شود، افزود: ورزشکاران حاضر در این دوره از مسابقات با هدف کسب عنوان قهرمانی و راهیابی به مرحله کشوری، توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.