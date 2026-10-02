قاسم صفدری، گفت: مسابقات استانی انجمن کونگفو توآ سنتی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در حال برگزاری است. صفدری با بیان اینکه این رقابتها به منظور شناسایی استعدادهای برتر و تکمیل تیم منتخب استان برگزار میشود، افزود: ورزشکاران حاضر در این دوره از مسابقات با هدف کسب عنوان قهرمانی و راهیابی به مرحله کشوری، توانمندیهای خود را به نمایش میگذارند.
وی ادامه داد: نفرات برتر این مسابقات، پس از ارزیابی نهایی توسط کمیته داوران و کادر فنی، به عنوان نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد به مسابقات کشوری اعزام می شوند.