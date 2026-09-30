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رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف یکهزار و ۳۰۷ میلیارد تومان بدهی زندانیان جرایم غیرعمد استان و فراهم شدن زمینه آزادی آنان با مشارکت خیران، گذشت شاکیان و تسهیلات بانکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی دهقانی در آیین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خوزستان گفت: آزادی مددجویان در راستای سیاستهای قوه قضاییه و با مشارکت خیران و نیکوکاران و ترویج فرهنگ گذشت و ایثار انجام شده است.
وی افزود: مراجع قضایی استان با بررسی وضعیت مالی مددجویان و پذیرش دادخواستهای اعسار، حدود یکهزار و ۳۰۷ میلیارد تومان از بدهیها را از طریق تقسیط تعیین تکلیف کردند.
دهقانی ادامه داد: شاکیان و طلبکاران نیز با گذشت از حدود ۱۶۲ میلیارد تومان از مطالبات خود، نقش مهمی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد داشتند.
رئیس هیات مدیره ستاد دیه خوزستان گفت: هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از منابع نمایندگی ستاد دیه استان و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات قرضالحسنه بانکهای عامل تامین شد و خانوادههای مددجویان نیز حدود ۵۰۶ میلیون تومان برای آزادی آنان پرداخت کردند.
وی با تاکید بر نقش خیران در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: مشارکتهای مردمی زمینه بازگشت این افراد به خانواده و جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از حبس برای خانوادههای آنان را فراهم میکند.
بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری خوزستان، طی پنج سال اخیر با اقدامات پیشگیرانه از ورود سههزار و ۷۰۰ نفر به زندان در استان جلوگیری شده است.