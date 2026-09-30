با حضور معاون دادستان مرکز خوزستان و در جریان برگزاری شورای طبقه‌بندی جرائم خاص در زندان مرکزی اهواز، ۱۰۰ پرونده زندانی بررسی، که در نتیجه آن ۱۲ نفر مشمول پایان حبس و ۸۸ نفر دیگر مشمول ارفاقات قانونی شدند.

پایان حبس ۱۲ زندانی و ارفاق قانونی به ۸۸ نفر در زندان مرکزی اهواز

پایان حبس ۱۲ زندانی و ارفاق قانونی به ۸۸ نفر در زندان مرکزی اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید ناصری معاون دادستان و سرپرست مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب مرکز استان خوزستان به همراه خانم فرج‌پور قاضی شعبه ۸ دادسرای مرکز استان و خسروی مدیر زندان مرکزی اهواز با حضور در این زندان و در نشست شورای طبقه‌بندی جرائم خاص، پرونده ۱۰۰ نفر از زندانیان را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه، که به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای اجرای منویات ریاست معزز قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری برگزار شد.

پس از بررسی وضعیت زندانیان و احراز شرایط قانونی، تعداد ۱۲ نفر از زندانیان مشمول پایان حبس شدند و به ۸۸ نفر دیگر نیز ارفاقات قانونی تعلق گرفت.