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با حضور معاون دادستان مرکز خوزستان و در جریان برگزاری شورای طبقهبندی جرائم خاص در زندان مرکزی اهواز، ۱۰۰ پرونده زندانی بررسی، که در نتیجه آن ۱۲ نفر مشمول پایان حبس و ۸۸ نفر دیگر مشمول ارفاقات قانونی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید ناصری معاون دادستان و سرپرست مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب مرکز استان خوزستان به همراه خانم فرجپور قاضی شعبه ۸ دادسرای مرکز استان و خسروی مدیر زندان مرکزی اهواز با حضور در این زندان و در نشست شورای طبقهبندی جرائم خاص، پرونده ۱۰۰ نفر از زندانیان را مورد بررسی قرار دادند.
در این جلسه، که به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای اجرای منویات ریاست معزز قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری برگزار شد.
پس از بررسی وضعیت زندانیان و احراز شرایط قانونی، تعداد ۱۲ نفر از زندانیان مشمول پایان حبس شدند و به ۸۸ نفر دیگر نیز ارفاقات قانونی تعلق گرفت.