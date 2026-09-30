با اینکه سازمان ثبت اعلام کرده به سند‌های دفترچه‌ای خدمات ارائه نمی‌شود و بر اساس قانون باید سند‌های مالکیت بصورت تک برگی صادر شود، اما همچنان چالش‌هایی پیش روی صادر شدن این سند‌ها است.