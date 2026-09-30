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اتصال دستگاه‌ها به سازمان ثبت، چالش صدور اسناد مالکیت

با اینکه سازمان ثبت اعلام کرده به سند‌های دفترچه‌ای خدمات ارائه نمی‌شود و بر اساس قانون باید سند‌های مالکیت بصورت تک برگی صادر شود، اما همچنان چالش‌هایی پیش روی صادر شدن این سند‌ها است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۲۲:۱۸
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برچسب ها: سند رسمی ، سند سبز ، سند دفترچه ای
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