مانور عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات در ارتفاع با هدف ارتقای آمادگی نیرو‌های امدادی، افزایش هماهنگی دستگاه‌های مسئول و سنجش توان عملیاتی در مواجهه با حوادث و سوانح در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مانور عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات در ارتفاع ، نیرو‌های عملیاتی با اجرای سناریوی فرضی حریق در ارتفاع، نسبت به مهار و اطفای آتش، دسترسی به افراد گرفتار، عملیات نجات و انتقال مصدومان به محل امن اقدام کردند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان در حاشیه این مانور با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، گفت: تجربه حوادث و بحران‌های اخیر نشان داد که آمادگی عملیاتی، سرعت عمل، هماهنگی بین دستگاهی و برخورداری از تجهیزات مناسب، از ارکان اساسی مدیریت موفق بحران است.

مهدی متقیان افزود: اجرای این‌گونه تمرین‌ها باید به گونه‌ای باشد که فاصله میان برنامه‌ریزی و میدان عمل به حداقل برسد و آمادگی واقعی نیرو‌ها در شرایط بحران ارتقا یابد.