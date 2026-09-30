در وبینار ملی قرارگاه بعثت بر تقویت اجتماعات شبانه، با اتکا به ظرفیت‌های خودجوش مردمی و غنی سازی محتوایی آن تاکید شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نشست قرارگاه بعثت به میزبانی سازمان صدا و سیما و با حضور رئیس رسانه ملی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، فرمانده قرارگاه قُرب حضرت بقیه الله الاعظم و برخی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد.

موضوع این نشست که به صورت وبیناری و به صورت همزمان در تمامی مراکز استانی صداوسیما با حضور مسئولان نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها برگزار شد تجمعات ملت مبعوث بود که بر تمهید شرایط مطلوب‌تر جهت برگزاری این تجمعات تمرکز داشت.

این نشست در مازندران با حضور آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، مصطفی سوادکوهی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، سردار موحد فرمانده سپاه کربلای استان، داود سیروس مدیر کل صداوسیمای استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان برگزار و بر استمرار و ارتقای کیفی برگزاری تجمعات شبانه ملت مبعوث در استان تاکید شد.

تمهید شرایطی برای حضور بیشتر همه اقشار جامعه در تجمعات، روایت‌گری و مستندسازی از اجتماعات، فعال‌سازی ظرفیت مساجد و کانون‌های فرهنگی، فراهم‌سازی بستر‌های حضور خانواده‌ها در اجتماعات، طراحی برنامه‌های متنوع‌تر، بهره‌گیری از توان تشکل‌های مردم‌نهاد و قدردانی از صداوسیما و مراکز استان‌ها به دلیل انعکاس حضور میلیونی و پیوسته ایرانی‌ها و برگزاری رویداد میدان یار از مهمترین محور‌های این نشست بود