اوقات شرعی ۹ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و یکم اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵۰ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۵ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و یک دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۱۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۶ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: سِتَّةٌ لاتَکونُ فِى المُؤمِنِ: اَلعُسرُ وَ النَّکَهُ وَ الحَسَدُ و َاللَّجاجَةُ وَ الکَذِبُ وَ البَغىُ.

شش (صفت) در مؤمن نیست: سخت گیرى، بى خیرى، حسادت، لجاجت، دروغگویى و تجاوز. (تحف العقول، ص ۳۷۷)

احکام شرعی:

وجود جرم زير ناخن در حال وضو

سوال) آيا وجود جرم در زير ناخن‌ها و يا بلندى ناخن‌ها باعث بطلان وضو خواهد شد؟ ضمناً حكم نمازهاى خوانده شده چيست؟

جواب) امور مذكور موجب بطلان وضو و نماز نيست.

(استفتائات مقام معظم رهبری)