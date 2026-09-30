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اوقات شرعی ۹ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و یکم اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۵۰ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۹ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۵ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و یک دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۱۸ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۶ دقیقه
ذکر روز پنجشنبه:
۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین
حدیث روز:
امام صادق علیه السلام فرمود: سِتَّةٌ لاتَکونُ فِى المُؤمِنِ: اَلعُسرُ وَ النَّکَهُ وَ الحَسَدُ و َاللَّجاجَةُ وَ الکَذِبُ وَ البَغىُ.
شش (صفت) در مؤمن نیست: سخت گیرى، بى خیرى، حسادت، لجاجت، دروغگویى و تجاوز. (تحف العقول، ص ۳۷۷)
احکام شرعی:
وجود جرم زير ناخن در حال وضو
سوال) آيا وجود جرم در زير ناخنها و يا بلندى ناخنها باعث بطلان وضو خواهد شد؟ ضمناً حكم نمازهاى خوانده شده چيست؟
جواب) امور مذكور موجب بطلان وضو و نماز نيست.
(استفتائات مقام معظم رهبری)