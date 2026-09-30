مجمع نمایندگان طلاب باید زمینه رشد علمی و تربیت طلاب انقلابی را فراهم کند
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی با تأکید بر ظرفیت بالای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزههای علمیه کشور گفت: این مجمع میتواند با بهرهگیری از منشور امام خمینی (ره) و تعالیم و پیامهای رهبر شهید، زمینه ارتقای علمی و تربیت طلاب انقلابی را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیتالله فاضل لنکرانی در جمع مجمع عمومی نمایندگان طلاب و فضلای حوزههای علمیه کشور، با اشاره به اهمیت و ضرورت تبلیغ از سوی حوزههای علمیه گفت: باید برای مسئله تبلیغ اهمیت بیشتری قائل شد و در دوران کنونی که با انبوهی از شبهات و مسائل مختلف مواجه هستیم، تبلیغ باید در رأس امور حوزههای علمیه، طلاب و تشکلهای حوزوی قرار گیرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین وظایف طلاب، دعوت به دین خدا و تبلیغ معارف دینی است، افزود: تبلیغ از جایگاه والایی در حوزههای علمیه برخوردار است و باید رشد علمی و ظرفیتهای تبلیغی حوزهها بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مجمع نمایندگان طلاب تصریح کرد: این مجمع ظرفیت بالایی دارد و باید امروز به فکر تقویت ظرفیت علمی حوزههای علمیه باشیم و همچنین لازم است عوامل مؤثر در تقویت بدنه حوزه و طلاب شناسایی و برای تحقق آن برنامهریزی شود.
آیتالله فاضل لنکرانی ادامه داد: طلاب باید در عرصههای فقه، اصول و کلام رشد کنند و مجمع نمایندگان طلاب میتواند با همافزایی، راهکارهای رشد و پیشرفت علوم دینی و بهروزرسانی دانشهای حوزوی را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت تربیت طلاب انقلابی بر پایه آموزههای اجتهادی گفت: طلبههای انقلابی باید در پرتو آموزههای اجتهادی رشد کنند. نمونههای فراوانی از طلاب جهادی داریم که با بهرهگیری از تعالیم انقلابی امام خمینی (ره) و رهبر شهید رشد و پرورش یافتهاند و شهید سیدحسن نصرالله نمونهای از طلاب تراز و شاخص است که باید در مسیر تربیت چنین شخصیتهایی گام برداریم.
استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: امام و رهبری شهید در طول ۵۰ سال تلاش کردند تا مسئله جدایی دین از سیاست را برای همیشه از بین ببرند، اساتید محترم حوزه و نمایندگان طلاب باید بیدار باشند که عدهای درحال طراحی مجدد فکر جدایی دین از سیاست در حوزههای علمیه هستند، گرچه این افراد بسیار اندک هستند، اما بدانند فرزندان امام و رهبری شهید بیدار و مراقب حوزه انقلابی هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان کرد: باید سیره و منشور امام خمینی (ره) و پیامهای رهبر شهید در طول ۳۷ سال گذشته را سرلوحه امور قرار دهیم و بر پایه سیره، منشور و آموزههای امام و رهبر شهید، زمینه تربیت طلاب انقلابی را فراهم کنیم.