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تحقق یک باور

سخنگوی سپاه گفته است روند تولید و قدرت افزایی پهپادی ایران از ابتدا یک برنامه بلند مدت بوده و اکنون با قدرت ادامه دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۲۱:۵۸
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برچسب ها: قدرت پهپادهای ایران ، پهپاد ایرانی ، قدرت نظامی ایران
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