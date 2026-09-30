نخستین کارگاه تخصصی بازرگانی خارجی با همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت بروجرد و اداره کل صمت لرستان در بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید انسی مسئول خانه صنعت بروجرد در نخستین کارگاه تخصصی بازرگانی خارجی این شهرستان گفت: این کارگاه با هدف توانمندسازی فعالان اقتصادی و توسعه بازار‌های صادراتی برگزار شد.

در این رویداد، مدیران عامل، کارشناسان بازرگانی، صاحبان صنایع و متخصصان حمل و نقل بین المللی حضور داشتند.

تجربه‌ای که در این کارگاه منتقل شد از جمله رفع موانع ارزی و تعهدات صادراتی، آموزش و توانمندسازی مدیران و تسهیل امور بازرگانی و گمرکی می‌تواند مسیر صادرات محصولات تولیدی لرستان را هموارتر کند.

در شش ماهه نخست امسال ۱۰۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۱ میلیون دلار از لرستان به ۳۱ کشور جهان صادر شد که از نظر وزنی ۳۸ درصد و از نظر دلاری یک درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد در این مراسم گفت: ارتباط صنعت با دانشگاه و تبادل اطلاعات باعث رونق تولید و شکوفایی صادرات می‌شود.

خانه صنعت بروجرد که به تازگی افتتاح شده، مسیری برای توسعه صادرات خواهد بود.