چالش‌های توسعه کهگیلویه و بویراحمد از سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های صنعتی تا نفت، معدن، آب و کشاورزی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسئولان اقتصادی کشور روی میز قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد شامگاه چهارشنبه ۸ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان ملی، نمایندگان مجلس، مدیران استانی، هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در یاسوج برگزار شد.

محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این نشست با اشاره به محدودیت منابع گفت: با توجه به شرایط موجود باید منابع محدود را به سمت کارهای مفید و مؤثر هدایت کنیم تا منابع کشور هدر نرود.

قاسمی درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: هفته آینده ۱۰۰ درصد مطالبات تصفیه خواهد شد و تمام پول گندم پرداخت می‌شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین درباره قیمت انرژی گفت: طبیعتاً نیازمند تحولاتی در قیمت انرژی هستیم، اما هدف صرفاً تأمین منابع خزانه هدفمندی نیست، بلکه باید به افزایش بهره‌وری انرژی نیز کمک کنیم.

قاسمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور ادامه داد: امروز نبرد در صحنه اقتصاد است و تصمیم‌های اقتصادی و بودجه‌ای باید با دقت و هدف‌گذاری انجام شود.

وی افزود: ردیف‌های بودجه مانند دکمه‌های یک سامانه تصمیم‌گیری هستند و اگر همان رفتارهای گذشته را تکرار کنیم، نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر برسیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه درباره اجرای بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: با وجود دشواری‌های تأمین منابع، تاکنون در اجرای بودجه عمومی دولت و مباحث هدفمندسازی، به جز کمک بانک مرکزی برای تأمین منابع کالابرگ در حد کمتر از ۱۰۰ همت، از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم و تنخواهی نیز نزد ما وجود ندارد.

قاسمی این موضوع را یک شاخص مهم دانست و گفت سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است از رشد نقدینگی تا حد امکان فاصله بگیرد.

دوستی: زنجیره‌های معدنی و صنعتی مزیت ویژه استان است

مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، با اشاره به موقعیت جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد افزود: استان در مجاورت برخی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور قرار گرفته و این موقعیت می‌تواند در طراحی برنامه‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

وی یکی از مزیت‌های کمتر مورد توجه استان را ظرفیت شکل‌گیری زنجیره‌های کامل معدنی و صنعتی عنوان کرد و افزود: امکان هم‌افزایی میان ظرفیت‌های معدنی، صنایع پایین‌دستی و بخش‌های مختلف تولید در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

دوستی با اشاره به ظرفیت‌هایی همچون نفت، گوگرد، کربنات و سایر مواد معدنی و صنایع وابسته گفت: تکمیل این زنجیره‌ها می‌تواند زمینه پیوند اقتصادی و صنعتی استان با قطب‌های کشاورزی کشور از جمله خوزستان و فارس را فراهم کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین از آماده بودن مطالعات و بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع شیمیایی خبر داد و افزود: این ظرفیت‌ها می‌تواند در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی ارائه مشوق‌های روشن و قابل سنجش برای جذب سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و افزود: باید مشخص شود چه مزیت‌هایی می‌تواند منابع بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به سمت تولید در استان هدایت کند.

دوستی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری یک «لایه صنعتی توسعه‌گرا» در استان تأکید کرد و گفت: آنچه مناطق و کشورها را متحول می‌کند، ایجاد چنین لایه‌ای است و آموزش و تربیت نیروهای توانمند باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی استان در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: تمرکز بر آموزش و نرم‌افزار توسعه، در کنار زیرساخت‌های سخت‌افزاری، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه خروجی اصلی این فرآیند، تربیت انسان‌هایی است که بتوانند در آینده در توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرینی کنند.

کاشفی: آینده اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد روشن است

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به دو دستور کار ملی و استانی این نشست گفت: بخشی از توسعه از مسیر پروژه‌های دولتی و اعتبارات حاکمیتی دنبال می‌شود، اما بخش مهمی از توسعه نیازمند حضور جدی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقدامات انجام‌شده در استان با هماهنگی نمایندگان و مجموعه دولت صورت گرفته است، افزود: برای ادامه مسیر توسعه باید این هماهنگی‌ها تقویت شود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، کهگیلویه و بویراحمد را استانی جوان و برخوردار از ظرفیت‌های متعدد دانست و گفت: عمده توسعه استان پس از انقلاب شکل گرفته و با توجه به این روند، باید با اعتمادبه‌نفس مسیر توسعه ادامه پیدا کند و موانع موجود برطرف شود.

کاشفی همچنین پیشنهاد تأسیس یک اندیشکده توسعه در دانشگاه یاسوج را مطرحکرد و اضافه کرد: جمعی از نخبگان، صاحب‌نظران و بزرگان استان می‌توانند در این اندیشکده به‌صورت مستمر درباره مسیر توسعه استان و نحوه اجرایی‌سازی محورهای اساسی آن بحث و راهکار ارائه کنند.

وی شناسایی استعدادهای سرزمینی را یکی از الزامات توسعه دانست و ادامه داد: کهگیلویه و بویراحمد باید ظرفیت‌های اقتصادی خود را به‌صورت دقیق شناسایی و برای فعال‌سازی آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت زنجیره‌های کشاورزی استان اضافه کرد: توسعه زنجیره‌ها و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد و اتاق بازرگانی نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد.

کاشفی همچنین از تصویب تأسیس مدرسه عالی بازرگان استان در هیات‌رئیسه اتاق ایران خبر داد و گفت: نیروی انسانی، تجارت و تولید از نیازهای اصلی استان است و اتاق ایران در این زمینه کمک خواهد کرد.

حضور مسئولان ملی باید به تصمیمی برای حل مشکلات مردم منجر شود.

حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد، نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، لنده و چرام در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: انتظار مردم از حضور مسئولان دولت، مجلس و بخش خصوصی در استان، صرفاً طرح مشکلات نیست و این نشست باید به خروجی مشخص برای اجرای طرح‌های معطل‌مانده منجر شود.

وی با اشاره به شرایط کشور افزود: مطالبات استان باید با در نظر گرفتن شرایط موجود مطرح شود، اما حضور هم‌زمان مسئولان و چهره‌های کهگیلویه و بویراحمد در جایگاه‌های مؤثر دولت و مجلس فرصتی است که باید از آن استفاده کرد.

موحد با اشاره به طرح پتروشیمی در حوزه انتخابیه خود، خواستار پیگیری مصوبه دولت در این زمینه شد و گفت باید مشخص شود چرا نتیجه این مصوبه هنوز برای مردم منطقه روشن نشده است.

وی همچنین طرح فسفات را از ظرفیت‌های مهم منطقه دانست و خواستار تعیین تکلیف اجرای آن شد.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، لنده و چرام با اشاره به استخراج بوکسیت در منطقه گفت: باید مشخص شود سهم مردم و جوانان منطقه از این ظرفیت معدنی چیست.

وی همچنین اجرای سد آبریز را از مطالبات مهم منطقه عنوان کرد و افزود: این طرح می‌تواند آب مورد نیاز حدود ۳۵ هزار هکتار زمین را تأمین کرده و به توسعه کشاورزی و اقتصاد منطقه کمک کند.

موحد با اشاره به ظرفیت‌های نفتی و معدنی بهمئی، گردشگری چرام و فسفات لنده، خواستار توجه بیشتر به مسائل دیشموک و مشکلات اجتماعی این منطقه نیز شد.

وی در پایان تأکید کرد: فرصت حضور مسئولان ملی و فعالان اقتصادی در استان نباید به طرح دوباره مشکلات محدود شود، بلکه باید برای اجرای طرح‌های مؤثر و رفع موانع آنها تصمیم‌گیری و اقدام عملی صورت گیرد.

پول نفت کهگیلویه و بویراحمد باید در اقتصاد استان گردش کند

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده طبیعی و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمی‌توان روزانه صدها هزار بشکه نفت از این منطقه تولید شود، اما گردش مالی و صنایع وابسته به آن سهم متناسبی در اقتصاد استان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط کنونی دشوار است، افزود: شاید نتوان همه مشکلات بخش خصوصی را حل کرد، اما باید تلاش شود تصمیمات به گونه‌ای نباشد که آسیب بیشتری به بخش خصوصی وارد کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تورم، پایه پولی و نقدینگی را از جمله شاخص‌های نگران‌کننده دانست و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر تأکید کرد.

تاجگردون همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از برخی مقررات ارزی، بر ضرورت توجه به شرایط واقعی تولید و صادرات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: حق مردم کهگیلویه و بویراحمد بیش از وضعیت موجود است و توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در استان افزایش یابد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ظرفیت‌های نفت، گاز، آب، معدن، جنگل و سایر منابع طبیعی استان افزود: بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به ارزش افزوده اقتصادی متناسب با ظرفیت واقعی خود تبدیل نشده است.

وی تولید نفت در مناطق نفت‌خیز استان را بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت بخش عمده این تولید از استان خارج می‌شود.

تاجگردون با طرح این پرسش که آیا نمی‌توان بخشی از گردش مالی این فعالیت را از شبکه بانکی استان عبور داد، افزود: افزایش گردش منابع در بانک‌های استان می‌تواند توان آنها برای تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

وی با انتقاد از کمبود صنایع تبدیلی و پایین‌دستی نفت، بر ضرورت ایجاد زنجیره‌های مرتبط با صنایع نفت و گاز تأکید کرد و گفت اجرای طرح‌هایی مانند پالایشگاه با ظرفیت اعلام‌شده ۱۸۰ هزار بشکه، کارخانه شیشه و طرح کربنات سدیم می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.

دعوت تاجگردون از سرمایه‌گذاران برای حضور در استان

تاجگردون آب پایدار را یکی از مزیت‌های مهم کهگیلویه و بویراحمد برای جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت امکان تخصیص حدود ۷۰ میلیون مترمکعب آب پایدار برای صنعت وجود دارد.

وی افزود: این ظرفیت در کنار زمین و دسترسی به خوراک صنایع می‌تواند مبنای اجرای طرح‌های بزرگ و صنایع پایین‌دستی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه زنجیره‌های پایین‌دستی پتروشیمی خبر داد و از فعالان اقتصادی خواست ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان را بررسی کنند.

وی خطاب به اعضای اتاق‌های بازرگانی استان‌های کشور گفت: سفیر اقتصادی ما در استان‌هایتان باشید.