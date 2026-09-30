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تا چند سال پیش جنگهای آمریکا برای آمریکاییها شبیه یک فیلم اکشن سینمایی بود، اما نبرد هرمز کاری کرده که مستقیما سنگینی جنگ را در جیب و روی سفرههای شان حس میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در چهارشنبه ۸ مهر به شرح زیر است:
تا چند سال پیش جنگهای آمریکا برای آمریکاییها شبیه یک فیلم اکشن سینمایی بود، اما نبرد هرمز کاری کرده که مستقیماً سنگینی جنگ را در جیب و روی سفرههای شان حس میکنند. در حالی که ترامپ مدام آمریکاییها را حرف درمانی میکند و میگوید به تک تک وعده هاش عمل کرده. براساس نظرسنجی فاکس نیوز بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا قیمت مواد غذایی و بنزین رامشکل بزرگی در زندگی شان میدانند.همین فاصله حرافی ترامپ و واقعیت روی زمین است که در نظرسنجیها خودش را نشان میدهد، چنانچه وال استریت ژورنال اعلام کرده فقط ۳۷ درصد آمریکاییها از عملکرد ترامپ راضیاند و بیش از ۶۰ درصد ناراضی.
این وضع و اوضاع باعث شده دان وینسلو نویسنده آمریکایی با انتشار عکسی ازترامپ به او کنایه بزند که این چهره مردی است که در جنگ با ایران شکست خورده و نتوانسته جلوی افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی را بگیرد. شاید به خاطر همین است که به گفته والتر بلومبرگ ترامپ باز هم به ذخایر نفتی دست میبرد تا با آزاد سازی ۴۰ میلیون بشکه دیگه قیمت نفت را کنترل کند. اما بازار نفت گوشش به این حرفها بدهکار نیست و میداند این کارها کمبود نفت خلیج فارس را جبران نمیکند.
نشان به این نشان که قیمت هر بشکه نفت برنت همچنان بالای ۱۰۰ دلارست، به نظر جان منشایمر دانشمند سیاسی آمریکاییها ایرانیها اهرمهای فشار بزرگی دارند و اوضاع نفت دارد به مرز بحران نزدیک میشود.از نظر ژان ایلودریان وزیر پیشین خارجه فرانسه ترامپ به نوعی در بن بست تنگه هرمز گیر افتاده، چراییش را میشود در حرف دیوید درشد مقام سابق وزارت دفاع آمریکا دید که گفته جغرافیا قابل تغییر نیست و دست ایران را بازگذاشته، هر وقت بخواهد کشتیرانی را در تنگه مختل کند.
نه تنها ایران با تنگه هرمز کنترل عبور و مروردر یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان تحت کنترل گرفته، در بعد نظامی به قول دنیل دیویس سرهنگ بازنشسته آمریکا همه اش میگوید در جنگ پیروز شدیم، حتی نمیتواند از تفنگدارانش در تنگه محافظت کند.ماجرا حالا تازه آغاز شده، به گفته دیوید پین افسر سابق ستاد فرماندهی ارتش آمریکا ایران همین امروز یک شکست سنگین دیگر رسما به آمریکا تحمیل کرد، کجا، در عراق، جایی که واشنگتن وادار شد بعد از ۲۳ سال نیروهاش را از عراق بیرون ببرد و حتی ترامپ در حال برنامه ریزی است که تا تمام نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کند، نیروهایی که در جنگ تحمیلی سوم چنان ضرباتی از ایران خوردند که عمده پایگاههای شان در منطقه از دور خارج شد.
هشدار امروز سرلشکر رضایی به امارات نیز اشارهای به این مهم نیست، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته همان طور که میزبانی پایگاههای آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده، میزبانی از قصاب غزه پیامدهای مثبتی نخواهد داشت.میز دیپلماسی هم به قدرت بازوان مسلح و این سردارانش گرم است، سید عباس عراقچی اعلام کرده شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تغییری نکرده و نمیکند، شروطی با هفت بند روشن که رویترز گفته در کانون مذاکرات غیرمستقیم ایران و واشنگتن بوده، اما فراتر از توان نظامی و دیپلماسی ستون اصلی پاشنه آشیل نهایی دشمن آمریکایی –صهیونی کجاست، درست همین جا، در کوچه و خیابانهای شهرها و روستاهای ایران.
امشب دویست و چهاردهمین شبی است که مردم خیابانها را دارند با ایستادگی و تاب آوری شان محکمترین پاسخها رابه تهدیدهای دشمن میدهند که کشور در شرایط جنگی هم در ریل پیشرفت خودش حرکت کند از نظامی تا فناوری و اقتصادی.نمونه اش اتصال موفق نخستین توربین بادی دو مگاواتی ساخت داخل به شبکه سراسری برق و قرار گرفتن ایران در جمع پیشگامان صنعت توربین جهان، نمونه اش اقدامات دولت برای تامین ذخایر کالاهای اساسی، نمونه اش اقدام شهرداری تهران برای صفر کردن تورم کالاهای اساسی تا شش ماه آینده و نمونه اش اقدام بانک مرکزی در عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس به بازار ارز، این یعنی جنگ و تحریم و محاصره دشمن نمیتواند عزم و اراده ایران را در هیچ عرصهای بشکند، ملتی که ۲۱۴ شب است در لبیک به رهبرش در میدان است و برای تفاوتهای آشکار و فارغ از جناحهای دیگران از بعثتش پاسداری میکند.راستی امروز در بازیهای آسیایی ناگویا باز هم طلا گرفتیم، مبارک همه شما ایرانی ها.