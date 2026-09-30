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مسابقات قهرمانی جهان دراگونبوت در هانگژو چین در حالی آغاز شد که تاکنون تیم بالای ۴۰ سال موفق به کسب مدال برنز مسافت ۲۰۰۰ متر شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، مسابقات قهرمانی جهان دراگونبوت در هانگژو چین آغاز شد و نمایندگان ایران به مصاف رقبا رفتند.
تیم رده سنی آزاد ایران با هدایت محمد ساداتی و علی عالیپور مربیان و ترکیب سینا شکوری، فرهاد مدنی، رضا سلمانپور، پارسا الفباغی، بنیامین صادقیپور، آریا قنبرزاده، علی حاجبابایی، ارشیا عبدالهی، ستار حبیبالهپور، مهدی یزدانی، پژمان دیوسالار و هادی دریایینژاد در این دوره از رقابتها شرکت کرده است.
عباس صیادی نیز سرمربی تیم بالای ۴۰ سال است و ترکیب حمیدمرادی، میثم رحیمی، کوروش نقوی، علیمحمد بابایی، سجادغریبی، وحید مردانیان، کاوه کاویانی، بابک موسوی رضایی فرد، منوچهر خسروی، حسن شاکری و امیر ناصربخت ترکیب تیم را تشکیل میدهند.
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در رده سنی آزاد مسافت ۲۰۰۰ متر هشتنفره، ۲ مسابقه تعقیبی انجام شد و تیم ایران در رقابت با هنگکنگ، پاکستان، سومالی، ایتالیا، چین، کانادا، اندونزی، اوکراین، روسیه، چینتایپه، تایلند، اسپانیا، جیبوتی، هنگکنگ، مجارستان، ژاپن، میانمار و قزاقستان با زمان ۹:۲۰.۷۱ دقیقه در رده هفتم قرار گرفتند.
در رده سنی بالای ۴۰ سال تیم ایران در فینال قایق دهنفره مسافت ۲۰۰۰ متر قایق هشتنفره با تیمهای مجارستان، کانادا، آلمان، چین و روسیه رقابت کرد و با زمان ۹:۴۶.۰۹ دقیقه سوم و صاحب مدال برنز شد.
در مسافت ۵۰۰ متر تیم ایران در رده سنی آزاد در گروه دوم مقدماتی با تیمهای روسیه، چین تایپه، ایتالیا و چین رقابت کرد و با زمان ۲:۱۰.۰۱ دقیقه چهارم شد و به نیمهنهایی رفت. در نیمه نهایی نیز این تیم با زمان ۲:۱۱.۷۳ دقیقه پنجم شد و از راهیابی به فینال بازماند.
در رده سنی بالای ۴۰ سال مسافت ۵۰۰ متر تیم ایران در گروه اول مقدماتی با ایتالیا، روسیه و مجارستان رقابت کرد و با زمان ۲:۱۶.۳۱ دقیقه مستقیما راهی فینال شد. فینال این رقابت فردا ۹ مهر انجام میشود.
در مسافت ۲۰۰ متر تیم هشتنفره رده سنی آزاد در دور گروه سوم مقدماتی با تیمهای پاکستان، ایتالیا، چین و سومالی رقابت کرد و در پایان با زمان ۵۰.۴۹ ثانیه به نیمه نهایی راه یافت. در دور نیمهنهایی تیم ایران با تیمهای روسیه، پاکستان، اندونزی، اوکراین و دیبوجی مسابقه داد و با زمان ۵۰.۸۹ ثانیه چهارم شد و نتوانست به فینال راه یابد.
تیم بالای ۴۰ سال ایران نیز در گروه دوم مقدماتی دراگونبوت هشتنفره با تیمهای مجارستان، چین و روسیه مسابقه داد و با زمان ۵۳.۸۵ دقیقه اول شد و مستقیما به فینال صعود کرد. فینال این ماده صبح فردا ۹ مهر انجام خواهد شد.
این مسابقات فردا ۹ مهر در هانگژو چین دنبال میشود.