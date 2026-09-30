به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب با اشاره به تبدیل بیش از ۲۴ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به سند تک‌برگ در استان طی ۶ ماهه نخست سال جاری، گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند و با پایان مهلت پنج‌ساله تعیین‌شده در این قانون، ارائه برخی خدمات ثبتی به این اسناد با محدودیت مواجه خواهد بود.

وی افزود: مالکان اسناد دفترچه‌ای نباید تعویض سند خود را به زمان نقل‌وانتقال، دریافت خدمات ثبتی یا استفاده از ملک به‌عنوان وثیقه موکول کنند، بلکه بهتر است پیش از ایجاد نیاز، برای تبدیل سند خود اقدام کنند تا در زمان انجام امور ثبتی با محدودیت یا ضرورت طی فرآیندهای اضافی مواجه نشوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به اینکه تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای مشمول فرآیند تعویض هستند، بیان کرد: مالکان این اسناد می‌توانند برای درخواست تبدیل سند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه کنند و پس از انجام فرآیندهای لازم، سند مالکیت جدید برای آنان صادر و از طریق پست ارسال خواهد شد.

خوب با بیان اینکه سند حدنگار اطلاعات دقیق‌تری از ملک و مالکیت در اختیار نظام ثبتی قرار می‌دهد، اظهار کرد: در اسناد تک‌برگ، مشخصاتی از جمله مساحت، حدود اربعه، نشانی و کدپستی ملک به‌صورت دقیق درج می‌شود و اطلاعات مکانی و مختصات جغرافیایی ملک نیز در سامانه‌های ثبتی ثبت می‌شود؛ موضوعی که امکان تطبیق دقیق‌تر موقعیت ملک با اطلاعات ثبتی را فراهم می‌کند.

عضو شورای قضائی استان ادامه داد: ثبت دقیق اطلاعات مکانی و مالکیتی، علاوه بر افزایش امنیت اسناد در برابر جعل و سوءاستفاده، در کاهش تعارضات و اختلافات ملکی و جلوگیری از ابهام در حدود و مشخصات املاک نیز مؤثر است و از این منظر، تبدیل سند دفترچه‌ای به سند حدنگار صرفاً یک تغییر ظاهری در شکل سند نیست، بلکه بخشی از فرآیند دقیق‌سازی و تثبیت اطلاعات مالکیت است.

زمان همچنین با اشاره به ارتباط این فرآیند با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: حرکت نظام ثبتی به سمت ثبت دقیق و یکپارچه اطلاعات املاک و مالکیت‌ها، زیرساخت مهمی برای اجرای سیاست‌های جدید در حوزه ثبت رسمی معاملات است و هرچه اطلاعات مالکیت‌ها دقیق‌تر و به‌روزتر باشد، امکان ثبت رسمی و شفاف معاملات و کاهش اختلافات ناشی از اطلاعات ناقص یا قدیمی نیز افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان در پایان تأکید کرد: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگار، هم یک تکلیف قانونی و هم اقدامی در جهت صیانت از حقوق مالکانه مردم، افزایش دقت اطلاعات ملکی و تکمیل فرآیند حدنگاری کشور است و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان نیز این فرآیند را با جدیت دنبال می‌کند.