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روایت یک نامه از میدان تا آن سوی مرزها در دویست و سیزدمین شب اجتماعات جان فدا

مردم در دویست و سیزدهمین شب از اجتماعات شبانه در میادین و خیابان ها نسبت به نامه سپاه به مردم آمریکا واکنش نشان دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۲۱:۲۶
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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