به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمود عاطف راد گفت: یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر از جمعیت گیلان از پوشش بیمه سلامت برخوردارند که از این تعداد ۸۱۵ هزار نفر را روستاییان استان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه این روستاییان باید مسیر دریافت خدمات درمانی و پوشش بیمه‌ای را از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع دنبال کنند، افزود: پزشک خانواده و نظام ارجاع، یک روش پذیرفته شده و علمی در دنیاست که ضمن تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی، ارائه خدمات درمانی با کیفیت را ممکن می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: روستاییان بیمه شده باید ابتدا به مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مراجعه کرده و در صورت نیاز به دریافت خدمات سرپایی در سطوح تخصصی و فوق تخصصی، با رعایت مسیر ارجاع، به سطح بالاتر مراجعه کنند.

دکتر راد با بیان اینکه مراجعه روستاییان به پزشک متخصص بدون نظام ارجاع از اول شهریور ماه با هزینه آزاد محاسبه می‌شود، از روستاییان استان خواست حتما مسیر دریافت خدمات درمانی خود را از پزشک خانواده آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه مشکل ۶۰ تا ۷۰ درصد بیماران روستایی با مراجعه به مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خودشان حل می‌شود، اضافه کرد: بیمه سلامت، هزینه‌های مربوط به پزشک خانواده روستایی و در آینده نزدیک، پزشک خانواده شهری را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان در قالب ۱۷۹ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، شامل ۲۹۶ پزشک عمومی و ۶۹ دندانپزشک، متولی طرح پزشک خانواده است، گفت: پرداخت هزینه‌های این طرح بر عهده بیمه سلامت است.

عاطف راد از پرداخت ۴۷۴ میلیارد تومان بابت خدمات پزشکی خانواده‌های روستایی در گیلان در سال گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای امسال هم برای بیمه شدگان روستایی تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه درمان پرداخت شده است.