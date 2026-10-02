سومین نشست «در محضر احرار» در حوزه هنری، به واکاوی و بازخوانی کتاب «اندکی بنشین که باران بگذرد» اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سومین نشست «در محضر احرار» در حوزه هنری، به واکاوی و بازخوانی کتاب «اندکی بنشین که باران بگذرد» اختصاص یافت.

سومین برنامه «در محضر احرار»، به‌یاد شهید امیرحسین موسوی و با محوریت بازخوانی کتاب «اندکی بنشین که باران بگذرد»، با حضور نویسندگان و فعالان تاریخ شفاهی استان در حوزه هنری زنجان برگزار شد.

در این نشست، همسر شهید با روایتی صمیمی، بخشی از خاطرات زندگی مشترک خود با شهید را بازگو کرد و لیلا داورزنی، نویسنده کتاب، درباره فرآیند مصاحبه و تدوین اثر و دشواری‌های این مسیر سخن گفت.

در ادامه، مریم توکلی؛ نویسنده تاریخ شفاهی و کارشناس برنامه با اشاره به قلم نویسنده، سبک نگارش و ویژگی‌های ادبی کتاب را مورد نقد و بررسی قرار داد.

در بخش پایانی نیز حاضران دیدگاه‌ها و احساسات خود را درباره کتاب بیان کردند و نشست با گفت‌وگویی صمیمانه میان مهمانان و مخاطبان به پایان رسید.