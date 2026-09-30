به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمد موسوی بیان کرد: هم اکنون شهرستان شوش دارای سه ایستگاه عملیاتی آتش نشانی است که با توجه به خرید تجهیزات و خودروی سنگین مهار آتش، چهارمین ایستگاه نیز در روزهای آینده فعال می‌شود.

وی ادامه داد: تراکم واحدهای تجاری در بازار شوش موجب شده تا احداث یک ایستگاه آتش نشانی در این بازار ضرورت داشته باشد که پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است.

رییس سازمان آتش نشانی شوش با اشاره به اجرای ۸۶۳ عملیات توسط تیم‌های آتش نشانی در نیمه نخست امسال بیان کرد: روزانه به طور متوسط پنج ماموریت عملیاتی و امدادی توسط تیم‌های آتش نشانی شوش اجرا می‌شود.

موسوی اظهار داشت: آتش نشانی شوش هم اکنون دارای پنج خودروی عملیاتی و امدادی شامل چهار خودروی مهار آتش و یک خودروی امدادی است و پنجمین خودروی مهار آتش سنگین خریداری شده نیز در روزهای آینده به ناوگان این آتش نشانی افزوده می‌شود.

وی تجهیز و تکمیل امکانات آتش نشانی را امری مستمر دانست و گفت: نیمه نخست امسال، ۱۵ میلیارد ریال تجهیزات مورد نیاز برای اجرای عملیات‌های امدادی با پیگیری فرماندار و مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر شوش خریداری شد.

موسوی با تاکید بر ضرورت رعایت الزام‌های ایمنی در ساختمان‌های اداری، تجاری، مسکونی و آموزشی افزود: آموزش‌های عمومی شهروندی به کارکنان دستگاه‌ها، دانش آموزان، دانشجویان و قشرهای مختلف مردم برای ایجاد آمادگی در برابر حوادث در دستور کار قرار دارد.

هفتم مهر در تقویم ایران به پاس رشادت‌های آتش نشانان در دوران دفاع مقدس به نام آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است.

در هفتم مهر ۱۳۵۹ دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد که آتش نشانان شهرهای مختلف برای مهار این آتش سوزی به محل اعزام شدند. در حالی که آتش نشانان مشغول مهار آتش بودند، این پالایشگاه دوباره مورد حمله هوایی قرار گرفت که بر اثر آن تعداد زیادی از آتش نشانان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.