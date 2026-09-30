وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: قرار است مجموعه ریسباف در قلب اصفهان به یک مجموعه بزرگ فرهنگی و تمدنی تبدیل شود و در تراز میراث تاریخی و تمدنی ایران قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدرضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه هشتم مهر در آیین بهره‌برداری یکی از هتل‌های اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد، به طرح تبدیل مجموعه ریسباف اصفهان به یک مجموعه فرهنگی بزرگ اشاره کرد و گفت: این مجموعه با مساحتی حدود ۶۹ هزار مترمربع و انتقال سند آن به نام وزارت میراث فرهنگی، می‌تواند به بزرگ‌ترین سازه فرهنگی ایران تبدیل شود.

صالحی امیری افزود: در روزهای اخیر درباره آینده این مجموعه با استادان و مسئولان مرتبط توافق‌هایی انجام شده است تا ریسباف در قلب اصفهان به یک مجموعه بزرگ فرهنگی و تمدنی تبدیل شود و در تراز میراث تاریخی و تمدنی ایران قرار گیرد.

وی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، باید یک برنامه منسجم و ساختار مدیریتی مشخص شکل بگیرد تا این مجموعه به بهترین شکل ممکن احیا و در اختیار مردم اصفهان و نسل‌های آینده قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ریسباف می‌تواند به عنوان هدیه‌ای فرهنگی به مردم اصفهان، بخشی از آینده فرهنگی و تمدنی این شهر را شکل دهد و به یک سرمایه ماندگار برای نسل‌های آینده ایران تبدیل شود.

وی اصفهان را به عنوان یک تمدن گسترده در پهنه ایران معرفی و اضافه کرد: هر میزان برای شناخت این جغرافیا تلاش کنیم، ظرفیت‌های بیشتری از فرهنگ و تمدن آن آشکار خواهد شد و اصفهان تنها مجموعه‌ای از بناهای تاریخی نیست، بلکه روایت یک تمدن، تاریخ، مقاومت، فرهنگ، هنر و فقاهت است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تمدن گستره نصف جهان گفت: این تمدن را نمی‌توان در مرزهای بسته جغرافیایی امروز محدود کرد.

صالحی امیری با تأکید بر ضرورت استمرار پژوهش و کاوش‌های تاریخی در اصفهان به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی میراث تاریخی این شهر اشاره کرد و گفت : مسئله فرونشست در اصفهان جدی است و همه باید نسبت به آن دغدغه داشته باشند؛ زیرا اگر اصفهان با بحران فرونشست زمین مواجه شود، سازه‌های بناهای تاریخی این شهر نیز در معرض تهدید قرار خواهند گرفت و بر همین اساس، با دستور رئیس جمهور ستادی برای پیگیری این مسئله تشکیل شده است.

صالحی امیری تأکید کرد: مقابله با فرونشست نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم است، زیرا حفاظت از میراث تاریخی اصفهان بدون توجه به تهدیدهای محیطی و زیرساختی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان اصفهان هم گفت: در حال حاضر صدها واحد هتل، هتل‌آپارتمان و بوتیک‌هتل در استان اصفهان فعال هستند و شمار قابل توجهی از هتل‌های ستاره‌دار نیز در این استان فعالیت می‌کنند، با این حال برای رسیدن به استانداردهای مطلوب همچنان به توسعه ظرفیت‌های اقامتی نیاز داریم.

وی افزود: در سال جاری چند هتل پنج‌ستاره به ظرفیت اقامتی اصفهان اضافه شده و مجموع تأسیسات گردشگری استان به بیش از ۹۰۰ واحد رسیده است؛ این آمار نشان می‌دهد اصفهان همچنان یکی از کانون‌های اصلی توسعه صنعت گردشگری کشور است.

وی با دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود بیشتر به حوزه زیرساخت‌های گردشگری اصفهان گفت: دولت و مجموعه مدیریت گردشگری در استان باید قدم‌به‌قدم در کنار سرمایه‌گذاران باشند و موانع مسیر توسعه زیرساخت‌ها را برطرف کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت اصفهان هم گفت: زیرساخت‌های ایجادشده در حوزه سلامت می‌تواند اصفهان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت در منطقه تبدیل کند و باید از این ظرفیت برای جذب گردشگران سلامت از نقاط مختلف جهان استفاده کرد.

صالحی امیری همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش گردشگری استان اصفهان ، توسعه این بخش را مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: ظرفیت‌های موجود در اصفهان نشان می‌دهد این استان می‌تواند در حوزه گردشگری، گردشگری سلامت و میراث فرهنگی نقش مؤثرتری در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.