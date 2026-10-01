با نفوذ سامانه بارشی ضعیف به منطقه از پنج شنبه، انتظار افزایش پوشش ابر، رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق استان وجود دارد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ الهام نجفی کارشناس هواشناسی گفت: با نفوذ سامانه بارشی ضعیف به منطقه از پنج شنبه، انتظار افزایش پوشش ابر، رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق استان وجود دارد که این شرایط جوی تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مقدار بارش‌های ناشی از فعالیت این سامانه قابل توجه نخواهد بود، اما در برخی مناطق احتمال بارش‌های رگباری و بیشتر وجود دارد، ادامه داد: روز‌های جمعه و شنبه هفته آینده سرعت وزش به طور چشمگیر افزایش می‌یابد و به حد شدید هم خواهد رسید که این وضعیت موجب خیزش گرد و خاک در فضا خواهد شد.

نجفی با بیان اینکه در این خصوص هشدار زرد هواشناسی صادر شده است، گفت: به لحاظ دمایی نیز روند کلی کاهشی است و استقرار هوای خنک را شاهد خواهیم بود.