استاندار گیلان گفت: قدرت رسانه می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری نقش مؤثری ایفا کند.

آیین افتتاح تلویزیون اینترنتی در رشت آیین افتتاح تلویزیون اینترنتی در رشت آیین افتتاح تلویزیون اینترنتی در رشت آیین افتتاح تلویزیون اینترنتی در رشت آیین افتتاح تلویزیون اینترنتی در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آئین افتتاحیه تلویزیون اینترنتی «کادوس فیلم» عصر امروز با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، جمعی از مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و چهره‌های برجسته عرصه هنر و فرهنگ در تالار مرکزی رشت برگزار شد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این مراسم، با مرور گنجینه‌های انسانی و مفاخر برجسته گیلان، گفت: وقتی از گیلان سخن می‌گوییم، از ملتی متمدن یاد می‌کنیم، از ملا شمسا هم دوره ملاصدرا و شاگرد میرداماد تا استاد دکتر محمد معین که با گردآوری لغت‌نامه ۶ جلدی خود گنجینه‌ای ماندگار برای تمام دانشکده‌های کشور به جا گذاشت.

وی با یادآوری خدمات مرحوم دکتر محمدعلی مجتهدی، بنیان‌گذار دانشگاه شریف و ۳۰ سال مدیریت دبیرستان البرز و همچنین تمجید از شخصیت استاد امین کیوان به عنوان نخستین مترجم اوستا و زبان‌شناس برجسته، بر لزوم مراجعه به فرهنگ سرای ایران‌شناسی برای درک عمق تاریخ گیلان تاکید کرد.

استاندار گیلان با استناد به کشفیات تاریخی از جمله جراحی جمجمه در ۳ هزار سال پیش و جام مارلیک در گیلان گفت: نیاکان ما سه هزار سال پیش فناوری ذوب فلز، قالب‌ریزی و رسم اشکال هندسی پیچیده را در اختیار داشتند؛ نقوشی که پیشینه هنری این مرز و بوم را به رخ می‌کشد، حتی قدمت سکونت در شهر رشت و استقرار آن میان دو رودخانه زرجوب و گوهررود به بیش از ۵۵۰ سال می‌رسد.

حق شناس به ایستادگی تاریخی مردم گیلان در برابر متجاوزان اشاره کرد و افزود: گیلان و مازندران از معدود مناطقی بودند که از تهاجم مغولان و اسکندر مقدونی در امان ماندند و در دوره استاندار وقت، میرزا موسی منجم باشی نیز مردم این دیار در برابر متجاوزان روسی جانانه ایستادگی کردند و آنان را به عقب راندند.

وی با اشاره به چالش‌های رسانه‌ای در دنیای امروز و نفوذ ابزار‌های رسانه‌ای غرب، گفت: امروزه قدرت رسانه و شبکه‌های اجتماعی بسیار تعیین‌کننده است و دشمنان و قدرت‌های غربی با تکیه بر ابزارهایی، چون هالیوود و رسانه‌ها، سیطره اقتصادی و سیاسی خود را پیش برده‌اند، در حالی که ما دارای پشتوانه غنی فرهنگی و تاریخی هستیم.

استاندار گیلان با تاکید بر نقش حیاتی رسانه‌ها در انتقال داشته‌های فرهنگی به نسل جدید گفت: اگرچه سلحشوران در طول تاریخ از مرز‌های ایران دفاع کردند، اما کار بزرگ فرهنگی را امثال حکیم ابوالقاسم فردوسی انجام دادند که زبان و هویت ما را زنده نگه داشتند، لذا امروز نیز رسانه‌های بومی و تخصصی مانند تلویزیون اینترنتی کادوس فیلم باید از این بستر‌های کم‌نظیر برای روایت هویت، تاریخ و فرهنگ غنی گیلان استفاده کنند.