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استاندار گیلان گفت: قدرت رسانه میتواند در معرفی ظرفیتهای بینظیر استان در حوزههای گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و سرمایهگذاری نقش مؤثری ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آئین افتتاحیه تلویزیون اینترنتی «کادوس فیلم» عصر امروز با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، جمعی از مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و چهرههای برجسته عرصه هنر و فرهنگ در تالار مرکزی رشت برگزار شد.
هادی حقشناس استاندار گیلان در این مراسم، با مرور گنجینههای انسانی و مفاخر برجسته گیلان، گفت: وقتی از گیلان سخن میگوییم، از ملتی متمدن یاد میکنیم، از ملا شمسا هم دوره ملاصدرا و شاگرد میرداماد تا استاد دکتر محمد معین که با گردآوری لغتنامه ۶ جلدی خود گنجینهای ماندگار برای تمام دانشکدههای کشور به جا گذاشت.
وی با یادآوری خدمات مرحوم دکتر محمدعلی مجتهدی، بنیانگذار دانشگاه شریف و ۳۰ سال مدیریت دبیرستان البرز و همچنین تمجید از شخصیت استاد امین کیوان به عنوان نخستین مترجم اوستا و زبانشناس برجسته، بر لزوم مراجعه به فرهنگ سرای ایرانشناسی برای درک عمق تاریخ گیلان تاکید کرد.
استاندار گیلان با استناد به کشفیات تاریخی از جمله جراحی جمجمه در ۳ هزار سال پیش و جام مارلیک در گیلان گفت: نیاکان ما سه هزار سال پیش فناوری ذوب فلز، قالبریزی و رسم اشکال هندسی پیچیده را در اختیار داشتند؛ نقوشی که پیشینه هنری این مرز و بوم را به رخ میکشد، حتی قدمت سکونت در شهر رشت و استقرار آن میان دو رودخانه زرجوب و گوهررود به بیش از ۵۵۰ سال میرسد.
حق شناس به ایستادگی تاریخی مردم گیلان در برابر متجاوزان اشاره کرد و افزود: گیلان و مازندران از معدود مناطقی بودند که از تهاجم مغولان و اسکندر مقدونی در امان ماندند و در دوره استاندار وقت، میرزا موسی منجم باشی نیز مردم این دیار در برابر متجاوزان روسی جانانه ایستادگی کردند و آنان را به عقب راندند.
وی با اشاره به چالشهای رسانهای در دنیای امروز و نفوذ ابزارهای رسانهای غرب، گفت: امروزه قدرت رسانه و شبکههای اجتماعی بسیار تعیینکننده است و دشمنان و قدرتهای غربی با تکیه بر ابزارهایی، چون هالیوود و رسانهها، سیطره اقتصادی و سیاسی خود را پیش بردهاند، در حالی که ما دارای پشتوانه غنی فرهنگی و تاریخی هستیم.
استاندار گیلان با تاکید بر نقش حیاتی رسانهها در انتقال داشتههای فرهنگی به نسل جدید گفت: اگرچه سلحشوران در طول تاریخ از مرزهای ایران دفاع کردند، اما کار بزرگ فرهنگی را امثال حکیم ابوالقاسم فردوسی انجام دادند که زبان و هویت ما را زنده نگه داشتند، لذا امروز نیز رسانههای بومی و تخصصی مانند تلویزیون اینترنتی کادوس فیلم باید از این بسترهای کمنظیر برای روایت هویت، تاریخ و فرهنگ غنی گیلان استفاده کنند.