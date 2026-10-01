مردم زنجان در اجتماعات شبانه، همچنان استوار، مقتدر و با صلابت فریاد دشمن‌ستیزی و خونخواهی امام شهیدشان را سر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مردم زنجان همچنان ثابت کردند همواره با بصیرت آماده دفاع از میهن در مقابل دشمنان این کشور هستند.

تجدید میثاق با آرمان‌ها، در قلبِ شب. مردم زنجان با حضورِ حماسی خود، خطِ بطلانی بر تمامِ محاسباتِ دشمن کشیده‌اند.

فریادِ مطالبه‌گری و حمایتِ قاطع از نیروهای مسلح، پیامی روشن دارد: “ما ایستاده‌ایم”. این حضور، تجلیِ اراده‌ای است که با هیچ تهدیدی سست نمی‌شود و تا آخرین نفس و تا رسیدن به قله‌های پیروزی، در صحنه باقی خواهد ماند.