با آزادی ۲۶ زندانی نیازمند در شصت و نهمین مرحله از اجرای پویش «نذر هشتم»، تعداد زندانیان آزادشده خراسان رضوی در قالب این پویش، به ۱۸۷۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر ستاد مردمی دیه استان خراسان رضوی گفت: ۲۶ زندانی که با بدهی بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان در زندان های استان تحمل حبس می کردند در شصت و نهمین مرحله از اجرای پویش مومنانه نذر هشتم آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

جواد غفاریان طوسی افزود: این زندانیان که قادر به پرداخت بدهی نبودند، با بخشش خیرخواهانه شاکیان پرونده، بهره مندی از موارد قانونی و اعسار، آورده خود زندانیان و همچنین کمک بلا عوض ستاد مردمی دیه استان به مبلغ افزون بر ۳۶ میلیارد ریال که از کمک های خیران ستاد تامین می شود، از زندان آزاد شدند.



غفاریان طوسی یادآور شد: پویش نذر هشتم اقدامی خداپسندانه است که در هشتم هر ماه به نیت امام هشتم حضرت ثامن الحجج (ع) زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد در استان خراسان رضوی با مشارکت خیران ستاد مردمی دیه خراسان رضوی و نمازگزاران مساجد آزاد می شوند.

وی اعلام کرد: از ابتدای اجرای طرح نذر هشتم تا کنون ۱۸۷۶ زندانی نیازمند و واجد شرایط در این قالب از زندان های استان خراسان رضوی آزاد شده اند.