مجتمع گلخانه‌ای مدرن و شیشه‌ای زنجان با ۶۰ هکتار فضای تولیدی ، نقشی مهمی در تولیدات کشاورزی و ارزآوری منطقه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان با گام‌های استواری که در مسیر توسعه کشت‌های مدرن برداشته، ظرفیت چشمگیری در راه‌اندازی گلخانه‌ها پیدا کرده است.

با افزایش کیفیت و کمیت محصولات و امکان عرضه آنها در خارج از فصل، تولیدکنندگان زنجانی می‌توانند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، سهم بسزایی در ارزآوری و رونق اقتصادی اراضی کوچک کسب کنند.

صرفه‌جویی در مصرف آب و نهاده‌ها و کنترل بهتر آفات، آینده‌ای پربار و سودآور را برای کشاورزی مدرن این استان رقم می‌زند.

در حال حاضر ۱۵۲ واحد گلخانه‌ای تجاری و کوچک‌مقیاس در زنجان فعال است و سالیانه ۴۷ هزار تن محصول از ۴۱ هکتار از گلخانه‌های استان برداشت می‌شود.